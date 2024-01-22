22 Ocak 2024, Pazartesi
KPSS şartsız uzman erbaş alımı başladı! Lise mezunu adaylar için Sahil Güvenlik Komutanlığı branşları açıkladı
Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK), lise mezunu adaylara 600 uzman erbaş alımı fırsatı sunmaktadır. Belirli branşlarda gerçekleştirilecek bu alımda KPSS puanı aranmamaktadır. Detaylar, 2024 Yılı Birinci Dönem Uzman Erbaş Alımları Kılavuzu'nda açıkça yer almaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev almak isteyen lise mezunu adaylar, kılavuzda belirtilen detaylara başvurarak başvuru sürecini tamamlayabilirler. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 22.01.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 16:15
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