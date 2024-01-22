KPSS şartsız uzman erbaş alımı başladı! Lise mezunu adaylar için Sahil Güvenlik Komutanlığı branşları açıkladı

ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Ocak 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-17'de yer alan "UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ" ni olumlu olarak almak (Bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),