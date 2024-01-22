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Haberler Galeri KPSS şartsız uzman erbaş alımı başladı! Lise mezunu adaylar için Sahil Güvenlik Komutanlığı branşları açıkladı

KPSS şartsız uzman erbaş alımı başladı! Lise mezunu adaylar için Sahil Güvenlik Komutanlığı branşları açıkladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK), lise mezunu adaylara 600 uzman erbaş alımı fırsatı sunmaktadır. Belirli branşlarda gerçekleştirilecek bu alımda KPSS puanı aranmamaktadır. Detaylar, 2024 Yılı Birinci Dönem Uzman Erbaş Alımları Kılavuzu'nda açıkça yer almaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev almak isteyen lise mezunu adaylar, kılavuzda belirtilen detaylara başvurarak başvuru sürecini tamamlayabilirler. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 22.01.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 16:15
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KPSS şartsız uzman erbaş alımı başladı! Lise mezunu adaylar için Sahil Güvenlik Komutanlığı branşları açıkladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2024 Yılı Birinci Dönem Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'nu kamuoyu ile paylaştı. Kılavuzda belirtilen bilgilere göre, Topçu, Serdümen, Muhafız, Telsizci, Motorcu, Aşçı ve Kurbağa adam branşlarında 600 uzman erbaş alımı gerçekleştirilecek. Bu önemli duyuru, en az lise mezunu adayları memnun edecek çünkü KPSS puan şartı aranmayacak. Detaylı başvuru şartları ve süreci, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde detaylı bir şekilde yer alıyor. İşte 2024 uzman erbaş alımına ilişkin merak edilen tüm detaylar….

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS şartsız uzman erbaş alımı başladı! Lise mezunu adaylar için Sahil Güvenlik Komutanlığı branşları açıkladı

BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 uzman erbaş alımı başvuruları 22 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 14:00'te başlayıp, 01 Şubat 2024 Perşembe günü saat 14:00'te sona erecek.

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KPSS şartsız uzman erbaş alımı başladı! Lise mezunu adaylar için Sahil Güvenlik Komutanlığı branşları açıkladı

Adaylar başvurularını sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

BAŞVURU EKRANI

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KPSS şartsız uzman erbaş alımı başladı! Lise mezunu adaylar için Sahil Güvenlik Komutanlığı branşları açıkladı

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c. 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

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KPSS şartsız uzman erbaş alımı başladı! Lise mezunu adaylar için Sahil Güvenlik Komutanlığı branşları açıkladı

ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Ocak 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-17'de yer alan "UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ" ni olumlu olarak almak (Bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),