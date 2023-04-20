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Haberler Galeri KPSS şartsız, kura ile 26 ilde DSİ 908 personel alımı şartları neler? DSİ İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Sürveyan, bekçi, aşçı...

KPSS şartsız, kura ile 26 ilde DSİ 908 personel alımı şartları neler? DSİ İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Sürveyan, bekçi, aşçı...

DSİ İŞKUR üzerinden sürekli işçi alımı gerçekleştiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Türkiye geneli 908 personel alınacak. KPSS şartı aranmayan ilana adaylar İŞKUR üzerinden rahatlıkla başvurabilecek. Aralarında teknisyen, sürveyan, bekçi ve aşçı gibi branşlarında bulunduğu ilana başvuru detayları haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 09:39
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DSİ İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | KPSS şartsız, kura ile 26 ilde DSİ 908 personel alımı şartları neler? Sürveyan, bekçi, aşçı...

DSİ İŞKUR işçi alımı başvuru şartları neler sorusunun cevabı merak konusu oldu. 26 farklı bölge müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı ile ilgili detaylar arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. KPSS gibi şartların yer almadığı ilana başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Peki DSİ 908 personel alımı başvuru şartları neler?

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DSİ İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | KPSS şartsız, kura ile 26 ilde DSİ 908 personel alımı şartları neler? Sürveyan, bekçi, aşçı...

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 17 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacak.

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DSİ İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | KPSS şartsız, kura ile 26 ilde DSİ 908 personel alımı şartları neler? Sürveyan, bekçi, aşçı...

İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecek. İlan edilenkadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirilecek.

DSİ İŞÇİ ALIMI 2023 İLANI İÇİN TIKLAYIN!

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DSİ İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | KPSS şartsız, kura ile 26 ilde DSİ 908 personel alımı şartları neler? Sürveyan, bekçi, aşçı...

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İşe alınacak sürekli işçiler sınava tabi tutulmaksızın 03/05/2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim(tebligat) yapılmayacak.

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DSİ İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | KPSS şartsız, kura ile 26 ilde DSİ 908 personel alımı şartları neler? Sürveyan, bekçi, aşçı...

BAŞVURU ŞARTLARI

*18 yaşını tamamlamış olmak.

*Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında