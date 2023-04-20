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KPSS şartsız, kura ile 26 ilde DSİ 908 personel alımı şartları neler? DSİ İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Sürveyan, bekçi, aşçı...
DSİ İŞKUR üzerinden sürekli işçi alımı gerçekleştiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Türkiye geneli 908 personel alınacak. KPSS şartı aranmayan ilana adaylar İŞKUR üzerinden rahatlıkla başvurabilecek. Aralarında teknisyen, sürveyan, bekçi ve aşçı gibi branşlarında bulunduğu ilana başvuru detayları haberimizde...