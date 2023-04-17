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Belediye işçilerine kadro açıklaması geldi mi, var mı? Belediye işçilerine son kadro gelecek mi?

"Belediye işçilerine kadro açıklaması geldi mi, var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçici işçilere kadro düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından işçilere kadro detayı merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Belediye işçilerine kadro açıklaması geldi mi, var mı? Belediye işçilerine son kadro gelecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2023 16:31
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Belediye işçilerine kadro açıklaması geldi mi, var mı? Belediye işçilerine son kadro gelecek mi?

"Belediye işçilerine kadro açıklaması geldi mi, var mı? Belediye işçilerine son kadro gelecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçici işçilere kadro düzenlemesinin Resmi Gazete'de açıklanmasının ardından belediye şirket işçilerine kadro için detaylar merak ediliyor. Peki, Belediye işçilerine kadro açıklaması geldi mi, var mı? Belediye işçilerine son kadro gelecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Belediye işçilerine kadro açıklaması geldi mi, var mı? Belediye işçilerine son kadro gelecek mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 900 bin taşeronun ardından 100 bin taşeron işçisi daha kadroya alınacak. Yeni dönemde devletin esas işleri kamu işçileri eliyle yapılırken, taşeron işçiler geçici işlerde çalıştırılabilecek.

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Belediye işçilerine kadro açıklaması geldi mi, var mı? Belediye işçilerine son kadro gelecek mi?

ÇALIŞMA HAYATINDA KÖKLÜ REFORM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu belirterek, "Toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Onunla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademi kurulu kurduk. Çalışmayı önümüzdeki dönemde onu hayata geçireceğiz" dedi.

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Belediye işçilerine kadro açıklaması geldi mi, var mı? Belediye işçilerine son kadro gelecek mi?

Bilgin, KİT'lerdeki taşeron sorununu da çözeceklerini belirterek, "KİT'lerde 80 bin civarında taşeron işçi vardı, şimdi sayıları 100 bin civarında. Bazı kuruluşların yeniden taşeron işçiliğine müracaat etmesi sonucu sayıları arttı. Bu sorunu da çözeceğimizin sözünü verdik. Çalışmalarımızın büyük kısmını tamamladık. Geçici işçiler dosyasını kapattık, bunu da çözeceğiz" dedi.

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Belediye işçilerine kadro açıklaması geldi mi, var mı? Belediye işçilerine son kadro gelecek mi?

ESAS İŞLER TAŞERONDA OLMAYACAK

Bakan Bilgin, devlette esas işleri kamu işçilerinin yapması gerektiğini belirterek, "Yeni bir yol yaparken bir taşerona verirsiniz ama işi devraldıktan sonra demiryolu işçilerinin yapması lazım.