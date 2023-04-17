17 Nisan 2023, Pazartesi
Belediye işçilerine kadro açıklaması geldi mi, var mı? Belediye işçilerine son kadro gelecek mi?
"Belediye işçilerine kadro açıklaması geldi mi, var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçici işçilere kadro düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından işçilere kadro detayı merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Belediye işçilerine kadro açıklaması geldi mi, var mı? Belediye işçilerine son kadro gelecek mi?
Giriş Tarihi: 17.04.2023 16:31
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