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İlave tediye ödemeleri bayramdan önce yatar mı? 2023 Nisan ayı tediyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Memur maaşlarını etkileyecek mi?

"İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusu binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor.Kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihleri belli olmuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ödemeler iki bölümde yatırılıyor.Söz konusu ödemelerin Ramazan Bayramı öncesi yatıp, yatmayacağı merak konusu oldu. Son dakika haberine göre; TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.Peki, 2023 Nisan ayı tediyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Memur maaşlarını etkileyecek mi? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 17.04.2023 16:12 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 16:14
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İlave tediye ödemeleri bayramdan önce yatar mı? 2023 Nisan ayı tediyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Memur maaşlarını etkileyecek mi?

"Tediye ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusu Kamu işçisine zam teklifinin gelmesinin ardından araştırılmaya başladı. Ramazan Bayramı öncesi tediye ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Bu yıl verilecek ilave tediyelerin birinci ve ikinci yarı ödeme tarihleri açıklandı.Peki, Nisan ayı tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, kamu işçisi son dakika gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlave tediye ödemeleri bayramdan önce yatar mı? 2023 Nisan ayı tediyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Memur maaşlarını etkileyecek mi?

İLAVE TEDİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Yapılan açıklamada 6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelerin ilkinin 27 Ocak 2023 tarihinde, ikincisinin de 17 Nisan 2023'te ödeneceği bildirildi.

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İlave tediye ödemeleri bayramdan önce yatar mı? 2023 Nisan ayı tediyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Memur maaşlarını etkileyecek mi?

İLAVE TEDİYEDEN KİMLER YARARLANACAK?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

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İlave tediye ödemeleri bayramdan önce yatar mı? 2023 Nisan ayı tediyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Memur maaşlarını etkileyecek mi?

Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

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İlave tediye ödemeleri bayramdan önce yatar mı? 2023 Nisan ayı tediyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Memur maaşlarını etkileyecek mi?

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.