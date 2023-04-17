İlave tediye ödemeleri bayramdan önce yatar mı? 2023 Nisan ayı tediyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Memur maaşlarını etkileyecek mi?

"İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusu binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor.Kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihleri belli olmuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ödemeler iki bölümde yatırılıyor.Söz konusu ödemelerin Ramazan Bayramı öncesi yatıp, yatmayacağı merak konusu oldu. Son dakika haberine göre; TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.Peki, 2023 Nisan ayı tediyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Memur maaşlarını etkileyecek mi? İşte, ayrıntılar...