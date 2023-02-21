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İslam Memiş'ten yeni rekor açıklaması! 21 Şubat CANLI ALTIN TAKİBİ | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, kaç TL?
Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, kaç TL oldu sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yerini aldı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.120 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatları son durum ne? İşte canlı altın takibi.