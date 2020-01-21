Aftan yararlanamayacak suçlar belli oldu! İşte ceza infaz yasası taslağı...

Ceza infaz yasası ile ilgili çalışmalarda sona gelindi. Düzenlemenin taslağı tamamlandı. Taslaktaki bilgiler yavaş yavaş ortaya çıkmaya devam ediyor. Af beklentisi içinde olan vatandaşlar için şimdilik bir çalışma bulunmuyor. Ancak infaz yasası ile gözaltı sürelerinden, tutukluluk sürelerine kadar pek çok değişiklik yapıldı. İnfaz süresinin yüzde 66'dan 50'ye düşürülmesi beklenirken, bazı tahliyelerin olması da söz konusu. İnfaz yasası kapsamı dışında kalan suçlar hiçbir şekilde bu düzenlemelerden yararlanamayacak. İşte ceza infaz yasası taslağı ve kapsam dışı kalan o suçlar...