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Aftan yararlanamayacak suçlar belli oldu! İşte ceza infaz yasası taslağı...

Adalet Bakanlığı uzun süredir ceza infaz yasası ile ilgili çalışmalarını gizlilikle sürdürdü. Büyük titizlikle yapılan çalışmalar kamuoyunda büyük merakla bekleniyordu. İlk yargı reform paketinde yer almayan düzenlemenin ikinci paket ile birlikte Meclis'e geleceği duyurulmuştu. Af beklentisi olan vatandaşlar, ceza infaz yasası ile oluşacak tahliye durumunu özellikle merak ediyor. Bu kapsamda ceza infaz yasası içinde yer alacak ve almayacak suçlar büyük önem taşıyor. O suçlar Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı taslakta geniş yer tuttu. Peki, ceza infaz düzenlemesinde kapsam dışı kalan suçlar neler? İşte ceza infaz yasası taslağı ve kapsam dışı bırakılan o suçlar...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 14:49 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 14:57
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Aftan yararlanamayacak suçlar belli oldu! İşte ceza infaz yasası taslağı...

Ceza infaz yasası ile ilgili çalışmalarda sona gelindi. Düzenlemenin taslağı tamamlandı. Taslaktaki bilgiler yavaş yavaş ortaya çıkmaya devam ediyor. Af beklentisi içinde olan vatandaşlar için şimdilik bir çalışma bulunmuyor. Ancak infaz yasası ile gözaltı sürelerinden, tutukluluk sürelerine kadar pek çok değişiklik yapıldı. İnfaz süresinin yüzde 66'dan 50'ye düşürülmesi beklenirken, bazı tahliyelerin olması da söz konusu. İnfaz yasası kapsamı dışında kalan suçlar hiçbir şekilde bu düzenlemelerden yararlanamayacak. İşte ceza infaz yasası taslağı ve kapsam dışı kalan o suçlar...

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Aftan yararlanamayacak suçlar belli oldu! İşte ceza infaz yasası taslağı...

İŞTE KAPSAM DIŞI KALAN SUÇLAR

17 maddelik taslak metinde infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak suçlar kalem kalem yazıldı.

Kapsam dışı tutulan suçlar şöyle sıralandı:

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Aftan yararlanamayacak suçlar belli oldu! İşte ceza infaz yasası taslağı...

Terör suçları, örgütlü terör suçları, kasten adam öldürme, cinsel istismar, kadına ve çocuğa şiddet, soykırım suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, insan üzerinde deney suçu, organ ve doku ticareti.

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Aftan yararlanamayacak suçlar belli oldu! İşte ceza infaz yasası taslağı...

Reşit olmayana cinsel istismar, çocukların cinsel istismarı suçu, devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller.

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Aftan yararlanamayacak suçlar belli oldu! İşte ceza infaz yasası taslağı...

Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs.