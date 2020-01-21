Aftan yararlanamayacak suçlar belli oldu! İşte ceza infaz yasası taslağı...
Adalet Bakanlığı uzun süredir ceza infaz yasası ile ilgili çalışmalarını gizlilikle sürdürdü. Büyük titizlikle yapılan çalışmalar kamuoyunda büyük merakla bekleniyordu. İlk yargı reform paketinde yer almayan düzenlemenin ikinci paket ile birlikte Meclis'e geleceği duyurulmuştu. Af beklentisi olan vatandaşlar, ceza infaz yasası ile oluşacak tahliye durumunu özellikle merak ediyor. Bu kapsamda ceza infaz yasası içinde yer alacak ve almayacak suçlar büyük önem taşıyor. O suçlar Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı taslakta geniş yer tuttu. Peki, ceza infaz düzenlemesinde kapsam dışı kalan suçlar neler? İşte ceza infaz yasası taslağı ve kapsam dışı bırakılan o suçlar...
Giriş Tarihi: 21.01.2020 14:49Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 14:57