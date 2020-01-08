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Af yasası çıkacak mı? Adalet Bakanı'ndan yeni af açıklaması!

Af yasası tartışmaları 2019 yılına damga vurmuştu. MHP'nin af teklifi sonrası ısınan af gündemi, yargı reform paketi süreci ile ana gündem maddelerinden biri haline dönüşmüştü. Uzun süre yargı reform paketinde affın olup olmayacağı araştırıldı. Yargı reform paketi içerisinde af yer almadı. Ancak ikinci yargı paketinde ceza infaz düzenlemesinin olacağı açıklanmıştı. İnfaz düzenlemesi ise yüzde 66 ceza uygulamasının yüzde 50'ye çekileceği ve cezasını dolduranların salıverileceği iddia edilmişti. 2019'un sonlarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, affın gündemlerinde olmadığını ifade etti ve konu bir süreliğine kapandı. Bugün bir açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül af ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Gül'ün açıklamalarının ardından af gündemi bir kez daha ısındı. Peki, Af yasası çıkacak mı? İşte Adalet Bakanı'nın yeni af açıklaması ve detaylar...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 16:42
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Af yasası çıkacak mı? Adalet Bakanı'ndan yeni af açıklaması!

Af yasası tartışmaları yeniden başlayacak gibi görünüyor. Bir televizyon kanalına konuk olan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, af yasası ile ilgili açıklamada bulundu. Af bekleyenlerin yakından takip ettiği sürece dair önemli ifadelet kullanan Gül, Meclis'i işaret etti. Af yasası beklentisi 2019'da damga vurmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, herkesi affedecek bir sistemi doğru bulmadıklarını ifade etmişti. Yargı reformunda da af yasası yer almamıştı. İkinci yargı paketinde ise infaz düzenlemelerinin olacağı bildirilmişti. Peki, af yasası çıkacak mı? İşte Adalet Bakanı'nın yeni af açıklaması ve detaylar...

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Af yasası çıkacak mı? Adalet Bakanı'ndan yeni af açıklaması!

ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL'DEN 'AF YASASI' AÇIKLAMASI

Bu konuda hem MHP'den hem partimizden açıklamalar oldu. Meclis açıldığında bu konu AK Parti grubu başta olmak üzere Meclis'in gündeminde olan bir konu. Grubumuzun konuyla ilgili kararı nedir, teknik hususlar nelerdir, akademi ne diyor?

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Af yasası çıkacak mı? Adalet Bakanı'ndan yeni af açıklaması!

Biz teknik olarak baktık artık Meclis karar verecek. Yaşlı, kadın, hamile vs infazın evde çekilmesi, hafta sonu infaz gibi uygulamalar... İyi halin de değerlendirildiği öneriler de var. Ancak son takdir elbette Meclis'indir.

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Af yasası çıkacak mı? Adalet Bakanı'ndan yeni af açıklaması!

AF YASASI ÇIKACAK MI?

Af yasasının çıkması şu an için beklenmiyor. Af yasasına iktidar ve muhalefet sıcak bakmıyor. MHP de, şartlı ceza için sunduğu taslağı bir süreliğine geri çekti.

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Af yasası çıkacak mı? Adalet Bakanı'ndan yeni af açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Herkesi affedecek bir sistem vicdanı yaralar, adalet duygusunu zedeler" demişti. Ancak infaz düzenlemesi ile serbest kalanlar olabilir. Peki infaz düzenlemesi nasıl olacak?