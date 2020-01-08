Af yasası çıkacak mı? Adalet Bakanı'ndan yeni af açıklaması!

Af yasası tartışmaları 2019 yılına damga vurmuştu. MHP'nin af teklifi sonrası ısınan af gündemi, yargı reform paketi süreci ile ana gündem maddelerinden biri haline dönüşmüştü. Uzun süre yargı reform paketinde affın olup olmayacağı araştırıldı. Yargı reform paketi içerisinde af yer almadı. Ancak ikinci yargı paketinde ceza infaz düzenlemesinin olacağı açıklanmıştı. İnfaz düzenlemesi ise yüzde 66 ceza uygulamasının yüzde 50'ye çekileceği ve cezasını dolduranların salıverileceği iddia edilmişti. 2019'un sonlarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, affın gündemlerinde olmadığını ifade etti ve konu bir süreliğine kapandı. Bugün bir açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül af ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Gül'ün açıklamalarının ardından af gündemi bir kez daha ısındı. Peki, Af yasası çıkacak mı? İşte Adalet Bakanı'nın yeni af açıklaması ve detaylar...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 16:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





