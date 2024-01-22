KPSS şartsız 10 faklı kadro için Kızılay alıma başladı! En az lise mezunu olan kadrolara yerleşecek! İşte başvuru için gerekenler…

Kızılay Türkiye, farklı illerinde görevlendirmek üzere lise mezunu personel alımı yapmaya devam ediyor. Başvuru sürecine dair detaylar belirlendi ve adaylarda aranan temel şart en az lise mezunu olma koşuludur. Başvuruda bulunacak adaylar, Kızılay'ın bu alımla ilgili resmi duyurularını inceleyerek başvuru şartlarına hakim olabilirler. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 22.01.2024 19:43 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 19:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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