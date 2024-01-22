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Haberler Galeri KPSS şartsız 10 faklı kadro için Kızılay alıma başladı! En az lise mezunu olan kadrolara yerleşecek! İşte başvuru için gerekenler…

KPSS şartsız 10 faklı kadro için Kızılay alıma başladı! En az lise mezunu olan kadrolara yerleşecek! İşte başvuru için gerekenler…

Kızılay Türkiye, farklı illerinde görevlendirmek üzere lise mezunu personel alımı yapmaya devam ediyor. Başvuru sürecine dair detaylar belirlendi ve adaylarda aranan temel şart en az lise mezunu olma koşuludur. Başvuruda bulunacak adaylar, Kızılay'ın bu alımla ilgili resmi duyurularını inceleyerek başvuru şartlarına hakim olabilirler. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 22.01.2024 19:43 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 19:44
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KPSS şartsız 10 faklı kadro için Kızılay alıma başladı! En az lise mezunu olan kadrolara yerleşecek! İşte başvuru için gerekenler…

Kızılay, KPSS şartı olmadan personel alımı yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinde görevlendireceği personelleri belirleyen Kızılay, 10 farklı ilde istihdam sağlayacak. Başvuracak adaylardan en az lise mezunu olma şartı aranmaktadır. Kızılay, başvuru sürecine ilişkin tüm detayları ve şartları açıklayarak adaylara online başvuru imkanı sunuyor. Bu fırsat, KPSS şartı aranmadan Kızılay'a katkıda bulunmak isteyen lise mezunu adaylar için önemli bir istihdam olanağı sunmaktadır. İşte ayrıntılar…

KIZILAY HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS şartsız 10 faklı kadro için Kızılay alıma başladı! En az lise mezunu olan kadrolara yerleşecek! İşte başvuru için gerekenler…

1) DOKTOR

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KPSS şartsız 10 faklı kadro için Kızılay alıma başladı! En az lise mezunu olan kadrolara yerleşecek! İşte başvuru için gerekenler…

Başvuru Şartları;

  • Tıp Fakültesi mezunu, (uzman veya pratisyen)
  • Tam zamanlı çalışabilecek,
  • Mecburi hizmetini tamamlamış,
  • Takım çalışmasına yatkın,
  • Seyahat engeli olmayan,
  • Yoğun iş temposuna ayak uydurabilen,
  • Sosyal sorumluluk sahibi,
  • Temsil yeteneği yüksek
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KPSS şartsız 10 faklı kadro için Kızılay alıma başladı! En az lise mezunu olan kadrolara yerleşecek! İşte başvuru için gerekenler…

2) GRAFİK TASARIM UZMANI (SAĞLIK A.Ş.)

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KPSS şartsız 10 faklı kadro için Kızılay alıma başladı! En az lise mezunu olan kadrolara yerleşecek! İşte başvuru için gerekenler…

Başvuru Şartları;

  • Üniversitelerin Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar veya benzer bölümlerinden mezun,
  • En az 3 yıl ve üzeri tecrübesi olan,
  • Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro ve Lightroom Programlarını iyi derece kullanabilen,
  • Adobe After Effects ve XD Programlarında iş çıkartabilecek kadar yeterli bilgisi olan,
  • MS Office Programlarına hakim,
  • Matbaaya iletilen işlerin kontrolü konusunda teknik bilgiye sahip olan,
  • Fotoğraf ve Video Çekimi konularında yönlendirme yapabilecek seviyede kadraj, ışık ve cihaz bilgisi bulunan,
  • Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Platformları hakkında yeteri düzeyde bilgi sahibi olan,
  • Tasarım trendlerini aktif olarak takip eden ve çalışmalarında bu yeniliklere yer verebilen,
  • Ekip çalışmasına yatkın ve iletişimi kuvvetli,
  • Departmanlardan gelecek briefleri iyi anlayıp kurumun kurumsal yapısına uygun işler çıkartabilecek,
  • Detaylara önem veren, kreatif yönü kuvvetli ve özgün tasarımlar üretebilecek,
  • Zamanlama konusunda özenli ve disiplinli,
  • Geçmiş çalışmaları hakkında portfolyo sunabilecek,
  • Türkçe'yi etkin ve iyi kullanıp, yazım ve imla kurallarına dikkat eden,
  • Tarafına tanımnlanacak işleri sonuçlandırana kadar her aşamasında takip edebilecek,