Ev hanımlarına prim desteği! Milyonların hayatına dokunacak adımlar bir bir devreye alınıyor

Milyonların hayatına dokunacak sosyal güvenlik, sigorta sistemine yönelik adımlar bir bir devreye alınıyor. Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları sosyal politikaları güçlendirecek, ev kadınlarına prim desteği, her ailede bir sigortalı, Bağ-Kur primlerinin düşürülmesi için kolları sıvadı. Ev kadınlarına yılda 25 bin 600 liralık prim desteği sağlanacak.

Sabah Giriş Tarihi: 23.01.2024 06:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL