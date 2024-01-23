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Ev hanımlarına prim desteği! Milyonların hayatına dokunacak adımlar bir bir devreye alınıyor

Milyonların hayatına dokunacak sosyal güvenlik, sigorta sistemine yönelik adımlar bir bir devreye alınıyor. Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları sosyal politikaları güçlendirecek, ev kadınlarına prim desteği, her ailede bir sigortalı, Bağ-Kur primlerinin düşürülmesi için kolları sıvadı. Ev kadınlarına yılda 25 bin 600 liralık prim desteği sağlanacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 23.01.2024 06:59
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Ev kadınlarına prim desteği! Milyonların hayatına dokunacak adımlar bir bir devreye alınıyor

Milyonların hayatına dokunacak sosyal güvenlik, sigorta sistemine yönelik adımlar bir bir devreye alınıyor. Ev kadınlarının sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev kadınlarına prim desteği! Milyonların hayatına dokunacak adımlar bir bir devreye alınıyor

Yeni asgari ücretle beraber 6 bin 400 lira olan isteğe bağlı sigorta tutarının üçte biri olan 2 bin 133 lira devlet tarafından karşılanacak.

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Ev kadınlarına prim desteği! Milyonların hayatına dokunacak adımlar bir bir devreye alınıyor

Emekli olmak isteyen ev kadınları sigorta primi için 6 bin 400 lira yerine 2 bin 133 lira yatıracak. Böylece verilecek yıllık destek 25 bin 600 lira olacak.

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Ev kadınlarına prim desteği! Milyonların hayatına dokunacak adımlar bir bir devreye alınıyor

ÇOCUK SAYISINA BAKILACAK
Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları sosyal politikaları güçlendirecek, ev kadınlarına prim desteği, her ailede bir sigortalı, Bağ-Kur primlerinin düşürülmesi için kolları sıvadı.

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Ev kadınlarına prim desteği! Milyonların hayatına dokunacak adımlar bir bir devreye alınıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da ev kadınlarına prim desteğinde Orta Vadeli Programı işaret ederek gündemde olduğunu ifade etti.