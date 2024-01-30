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Haberler Galeri KPSS puanı olmayanlar için fırsat! İŞKUR üzerinden lise mezunu 1.181 kişilik istihdam açıklandı! İşte İlanlar…

KPSS puanı olmayanlar için fırsat! İŞKUR üzerinden lise mezunu 1.181 kişilik istihdam açıklandı! İşte İlanlar…

İŞKUR KPSS şartı olmaksızın binden fazla büro memuru alımına ilişkin ilan yayınlamaya devam ediyor. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları ilen kurumlar adaylardan en az ilköğretim mezunu olma şartı arıyor. İşte ilanlar ve kurumların listesi…

Giriş Tarihi: 30.01.2024 14:21 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 14:22
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KPSS puanı olmayanlar için fırsat! İŞKUR üzerinden lise mezunu 1.181 kişilik istihdam açıklandı! İşte İlanlar…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 1.181 büro memuru alımı yapılacağı açıklandı. Türkiye'nin farklı illerinde farklı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilecek istihdam kapsamında başvuruda bulunacak adayların en az ilköğretim mezunu olması gerekiyor. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları tek tek açıklayan kurumlar adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. Başvurular ise İŞKUR resmi internet adresi üzerinden online olarak anbean toplanıyor. İşte İŞKUR büro personeli alım ilanları ve alım yapacak kurumları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS puanı olmayanlar için fırsat! İŞKUR üzerinden lise mezunu 1.181 kişilik istihdam açıklandı! İşte İlanlar…

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR büro memur alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle İŞKUR resmi internet adresi https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx giriş yapın. Karşınıza açılan sayfada arama bölümüne "Büro Memuru" yazın ve ara ikonuna tıklayın. Akabinde ilanlar listelenecektir.

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KPSS puanı olmayanlar için fırsat! İŞKUR üzerinden lise mezunu 1.181 kişilik istihdam açıklandı! İşte İlanlar…

Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yapın ve E-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvurunuzu tamamlayın.

BAŞVURU EKRANI

HANGİ KURUMLAR İŞKUR ÜZERİNDEN BÜRO MEMURU ALIYOR!

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KPSS puanı olmayanlar için fırsat! İŞKUR üzerinden lise mezunu 1.181 kişilik istihdam açıklandı! İşte İlanlar…

İŞKUR BÜRO MEMURU ALIM İLANLARI VE KURUMLARIN LİSTESİ!

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KPSS puanı olmayanlar için fırsat! İŞKUR üzerinden lise mezunu 1.181 kişilik istihdam açıklandı! İşte İlanlar…

İŞKUR BÜRO MEMURU ALIM İLANLARI VE KURUMLARIN LİSTESİ!