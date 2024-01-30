KPSS puanı olmayanlar için fırsat! İŞKUR üzerinden lise mezunu 1.181 kişilik istihdam açıklandı! İşte İlanlar…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 1.181 büro memuru alımı yapılacağı açıklandı. Türkiye'nin farklı illerinde farklı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilecek istihdam kapsamında başvuruda bulunacak adayların en az ilköğretim mezunu olması gerekiyor. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları tek tek açıklayan kurumlar adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. Başvurular ise İŞKUR resmi internet adresi üzerinden online olarak anbean toplanıyor. İşte İŞKUR büro personeli alım ilanları ve alım yapacak kurumları…