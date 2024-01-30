HaberlerGaleriKPSS puanı olmayanlar için fırsat! İŞKUR üzerinden lise mezunu 1.181 kişilik istihdam açıklandı! İşte İlanlar…
KPSS puanı olmayanlar için fırsat! İŞKUR üzerinden lise mezunu 1.181 kişilik istihdam açıklandı! İşte İlanlar…
İŞKUR KPSS şartı olmaksızın binden fazla büro memuru alımına ilişkin ilan yayınlamaya devam ediyor. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları ilen kurumlar adaylardan en az ilköğretim mezunu olma şartı arıyor. İşte ilanlar ve kurumların listesi…
Giriş Tarihi: 30.01.2024 14:21Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 14:22