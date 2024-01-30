Emekliye ilave zamla beraber yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 13.450 TL piyangosu! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şubat'ta...

Ocak 2024, emekliler için büyük bir öneme sahip bir ay olarak öne çıkıyor. Bu dönemde, emekli vatandaşlar için artan maaşlar ve zam farkı ödemeleri gündeme gelecek. Milyonlarca emekli, ödeme tarihleri ve ek zam oranlarıyla ilgili bilgileri merakla bekliyor. 2024 Ocak ayına dair emekli maaşı ödeme takvimi ve emeklilere sunulan ek ödeme fırsatları, bu dönemin en çok tartışılan konuları arasında bulunuyor.