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Haberler Galeri Emekliye ilave zamla beraber yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 13.450 TL piyangosu! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şubat'ta...

Emekliye ilave zamla beraber yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 13.450 TL piyangosu! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şubat'ta...

Ocak 2024, emekliler için büyük bir öneme sahip bir ay olarak öne çıkıyor. Bu dönemde, emekli vatandaşlar için artan maaşlar ve zam farkı ödemeleri gündeme gelecek. Milyonlarca emekli, ödeme tarihleri ve ek zam oranlarıyla ilgili bilgileri merakla bekliyor. 2024 Ocak ayına dair emekli maaşı ödeme takvimi ve emeklilere sunulan ek ödeme fırsatları, bu dönemin en çok tartışılan konuları arasında bulunuyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2024 16:24 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 16:29
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Emekliye ilave zamla beraber yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığının IBAN’ına 13.450 TL geçecek! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şubat’ta...

15 milyon emeklinin dikkatle beklediği zam farklarının ne zaman ödeneceği konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Çalışma Bakanı Işıkhan'ın açıklamasına göre, aylık farklar, yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2024 itibariyle yüzde 49.25 oranında zam alacaklar. Refah payı da hesaplandığında, en düşük emekli aylığı 10 bin lira seviyesine yükselmiş olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye ilave zamla beraber yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 13.450 TL IBAN’a geçecek! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şubat’ta...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak zamlı ödemeler, 17 Ocak'ta başlayıp 28 Ocak'a kadar devam edecek. İlave zam henüz hesaplara yatırılmadığı için emekliler, Ocak ayı sonunda zam farkı ödemesini alacaklar. Zam farkı ödemesinin tarihleri için Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

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Emekliye ilave zamla beraber yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 13.450 TL IBAN’a geçecek! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şubat’ta...

BANKALARDA YENİ PROMOSYON MİKTARLARI

Ocak 2024 emekli zammının ardından, bankalar da yeni promosyon miktarlarını belirlemeye başladı. ING Türkiye ve Türkiye Finans, özel bankalar arasında 15.000 TL ile en yüksek promosyonu sunanlar arasında yer alıyor. Kamu bankalarında ise promosyon miktarları hala 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişiklik gösteriyor.

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Emekliye ilave zamla beraber yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 13.450 TL IBAN’a geçecek! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şubat’ta...

ING Bank Emekli Promosyon:

ING Bank, emeklilere maaşlarını bankaya taşıma karşılığında ek koşulsuz 10.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunmaktadır. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı'na bağlı olarak 5.000 TL'ye varan ek nakit promosyon imkanı da sağlanmaktadır.

Türkiye Finans Emekli Promosyon:

Türkiye Finans, 9 Aralık 2023-31 Ocak 2024 tarihleri arasında maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatı sunmaktadır.

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Emekliye ilave zamla beraber yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 13.450 TL IBAN’a geçecek! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şubat’ta...

Garanti BBVA Emekli Promosyon:

Garanti BBVA, emekli maaşı alanlara hoş geldin paketi olarak 8.500 TL'ye kadar promosyon sağlamaktadır.

QNB Finansbank Emekli Promosyon:

QNB Finansbank, emekli maaşı taşıyanlara 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim sunarak toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü vermektedir.