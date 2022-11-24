24 Kasım 2022, Perşembe
KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlıyor? 2022-KPSS Ortaöğretim taban puanları! 50-55-60-65-70-75-80-85-90 puanla nereye gidilir?
KPSS Ortaöğretim tercihler ne zaman başlıyor sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. ÖSYM 24 Kasım itibarıyla 2022-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını eriişime açtı. Sınav sonuçlarını gören binlerce aday puanlarıyla hangi kamu kurumlarına yerleşebilceklerini merak ediyor. İşte 2022-KPSS Ortaöğretim taban puanları...
Giriş Tarihi: 24.11.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 11:11
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