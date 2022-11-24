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Haberler Galeri KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlıyor? 2022-KPSS Ortaöğretim taban puanları! 50-55-60-65-70-75-80-85-90 puanla nereye gidilir?

KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlıyor? 2022-KPSS Ortaöğretim taban puanları! 50-55-60-65-70-75-80-85-90 puanla nereye gidilir?

KPSS Ortaöğretim tercihler ne zaman başlıyor sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. ÖSYM 24 Kasım itibarıyla 2022-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını eriişime açtı. Sınav sonuçlarını gören binlerce aday puanlarıyla hangi kamu kurumlarına yerleşebilceklerini merak ediyor. İşte 2022-KPSS Ortaöğretim taban puanları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 11:11
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KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlıyor? 2022-KPSS Ortaöğretim taban puanları! 50-55-60-65-70-75-80-85-90 puanla nereye gidilir?

KPSS kaç puanla nereye atanırım sorusunu binlerce aday arama motorlarında araştırıyor. Kamuda kariyer yapmak isteyen binlerce lise mezunu aday 24 Kasım itibarıyla 2022-KPSS Ortaöğretim sonuçlarına ulaştı. Peki 50-55-60-65-70-75-80-85-90 puanla nereye gidilir? KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlıyor? 2022-KPSS Ortaöğretim taban puanları! 50-55-60-65-70-75-80-85-90 puanla nereye gidilir?

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS tercih işlemleri için ÖSYM ayrı olarak kılavuz yayınlayacak. Kılavuzda ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adayların başvuru yapabilecekleri kadrolar, başvuru şartları, kontenjanları ve puanlar yer alacak. KPSS tercih kılavuzunun yayınlanacağı tarih ile ilgili henüz kesin bir tarih paylaşımladı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den okuyabilirsiniz.

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KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlıyor? 2022-KPSS Ortaöğretim taban puanları! 50-55-60-65-70-75-80-85-90 puanla nereye gidilir?

KPSS KAÇ PUANLA NEREYE GİRİLİR?

KPSS memur atamaları, kurumların ilanlarında belirtilen puan şartı dahilinde yapılıyor. Kimi kurumlarda 60, kimi kurumlarda 70 puan şartı aranıyor.

a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,.

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KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlıyor? 2022-KPSS Ortaöğretim taban puanları! 50-55-60-65-70-75-80-85-90 puanla nereye gidilir?

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir..

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KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlıyor? 2022-KPSS Ortaöğretim taban puanları! 50-55-60-65-70-75-80-85-90 puanla nereye gidilir?

KPSS 95-90-85-80 PUANLA NEREYE ATANABİLİRİM?

KPSS puanı 80'nin üstünde olan adaylar çeşitli üniversitelerin kadrolarında ve Bakanalıkların bünyesinde memur olarak işe girebilirler.