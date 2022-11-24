HaberlerGaleriÖTV indirimi Dacia fiyat listesi | Matrah düzenlemesi ile Dacia Sandero, Duster, Jogger 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
ÖTV indirimi Dacia fiyat listesi | Matrah düzenlemesi ile Dacia Sandero, Duster, Jogger 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
ÖTV matrah düzenlemesiyle birlikte uzun süredir beklenen otomobil fiyatlarında indirim gerçekleşti. Dacia'nın Duster, Sandero ve Jogger modellerinin güncel fiyatlarını merak eden vatandaşlar, düzenlemesi sonrası fiyatlarda nasıl bir değişiklik yaşandığını da araştırmaya başladı. 2022 ÖTV matrah düzenlemesi sonrası değişen Dacia fiyat listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Dacia Sandero, Duster, Jogger 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...