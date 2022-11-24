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Haberler Galeri ÖTV indirimi Dacia fiyat listesi | Matrah düzenlemesi ile Dacia Sandero, Duster, Jogger 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ÖTV indirimi Dacia fiyat listesi | Matrah düzenlemesi ile Dacia Sandero, Duster, Jogger 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ÖTV matrah düzenlemesiyle birlikte uzun süredir beklenen otomobil fiyatlarında indirim gerçekleşti. Dacia'nın Duster, Sandero ve Jogger modellerinin güncel fiyatlarını merak eden vatandaşlar, düzenlemesi sonrası fiyatlarda nasıl bir değişiklik yaşandığını da araştırmaya başladı. 2022 ÖTV matrah düzenlemesi sonrası değişen Dacia fiyat listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Dacia Sandero, Duster, Jogger 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 11:14
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ÖTV indirimi Dacia fiyat listesi | Matrah düzenlemesi ile Dacia Sandero, Duster, Jogger 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Dacia fiyat listesi, ÖTV matrah düzenlemesi sonrası gündemde. Otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi. Peki, matrah düzenlemesi ile Dacia Sandero, Duster, Jogger 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖTV indirimi Dacia fiyat listesi | Matrah düzenlemesi ile Dacia Sandero, Duster, Jogger 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

2022 DACİA FİYAT LİSTESİ

ÖTV matrah düzenlemesi sonrası model model Dacia fiyat listesi şu şekilde:

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ÖTV indirimi Dacia fiyat listesi | Matrah düzenlemesi ile Dacia Sandero, Duster, Jogger 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

DACİA SANDERO

Dacia Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
Satış bedeli: 497.000
Yeni ÖTV'li fiyatı: 441.778

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ÖTV indirimi Dacia fiyat listesi | Matrah düzenlemesi ile Dacia Sandero, Duster, Jogger 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg
Satış bedeli: 487.900
Yeni ÖTV'li fiyatı: 433.689

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ÖTV indirimi Dacia fiyat listesi | Matrah düzenlemesi ile Dacia Sandero, Duster, Jogger 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg
Satış bedeli: 502.900
Yeni ÖTV'li fiyatı: 447.022