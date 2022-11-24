HaberlerGaleri HYUNDAI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ! ÖTV matrah düzenlemesi ile i20'de 72 bin lira İNDİRİM! i10, i20, Elantra 2022 fiyatları
HYUNDAI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ! ÖTV matrah düzenlemesi ile i20'de 72 bin lira İNDİRİM! i10, i20, Elantra 2022 fiyatları
Araç sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın gözü yeni çıkacak olan ÖTV matrah düzenlemesindeydi. Beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Matrah düzenlemesi sayesinde araç fiyatlarında düşüş yaşanacak. Peki matrah düzenlemesi araç fiyatlarına nsaıl yansıyacak? ÖTV Matrah düzenlemesi sonrası Hyundai i10, i20, Elantra 2022 ücretleri ne oldu?