HYUNDAI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ! ÖTV matrah düzenlemesi ile i20’de 72 bin lira İNDİRİM! i10, i20, Elantra 2022 fiyatları

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV matrah düzenlemesinin ardından vatandaşlar araç fiyatlarının nasıl olacağını merak ediyor. Hyundai markası en çok merak edilen markaların başında yer alııyor. ÖTV Matrah indirimiyle birlikte i20 modelinde 72 bin liralık indirim uygulanmakta. İşte ÖTV matrah düzenlemesiyle Hyundai 2022 güncel fiyat listesi...