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HYUNDAI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ! ÖTV matrah düzenlemesi ile i20'de 72 bin lira İNDİRİM! i10, i20, Elantra 2022 fiyatları

Araç sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın gözü yeni çıkacak olan ÖTV matrah düzenlemesindeydi. Beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Matrah düzenlemesi sayesinde araç fiyatlarında düşüş yaşanacak. Peki matrah düzenlemesi araç fiyatlarına nsaıl yansıyacak? ÖTV Matrah düzenlemesi sonrası Hyundai i10, i20, Elantra 2022 ücretleri ne oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2022 11:59
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HYUNDAI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ! ÖTV matrah düzenlemesi ile i20’de 72 bin lira İNDİRİM! i10, i20, Elantra 2022 fiyatları

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV matrah düzenlemesinin ardından vatandaşlar araç fiyatlarının nasıl olacağını merak ediyor. Hyundai markası en çok merak edilen markaların başında yer alııyor. ÖTV Matrah indirimiyle birlikte i20 modelinde 72 bin liralık indirim uygulanmakta. İşte ÖTV matrah düzenlemesiyle Hyundai 2022 güncel fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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HYUNDAI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ! ÖTV matrah düzenlemesi ile i20’de 72 bin lira İNDİRİM! i10, i20, Elantra 2022 fiyatları

YENİ ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV matrah oranları:

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HYUNDAI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ! ÖTV matrah düzenlemesi ile i20’de 72 bin lira İNDİRİM! i10, i20, Elantra 2022 fiyatları

Silindir hacmi 1600 CM3'ü geçmeyenler;

ÖTV matrahı 184.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 45 vergi oranı

ÖTV matrahı 184.000 TL'yi aşıp 220.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 50 vergi oranı

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HYUNDAI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ! ÖTV matrah düzenlemesi ile i20’de 72 bin lira İNDİRİM! i10, i20, Elantra 2022 fiyatları

ÖTV matrahı 220.000 TL'yi aşıp 250.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 60 vergi oranı

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HYUNDAI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ! ÖTV matrah düzenlemesi ile i20’de 72 bin lira İNDİRİM! i10, i20, Elantra 2022 fiyatları

ÖTV matrahı 250.000 TL'yi aşıp 280.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 70 vergi oranı