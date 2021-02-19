KPSS 60, 65, 70, 75 puanla personel alımı: 2021 İŞKUR Şubat ayı ilanları! Tarih ve şartları...

Binlerce personel alımının yapılacağı kamu kurum ve kuruluşları tarafından iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. KPSS şartlı ve şartsız en az lise mezunu personel alımı için ilanlar yakından takip ediliyor. Pandemi döneminde iş arayışında olanlar, İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlara başvuruda bulunabiliyor. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlara teknisyenden, uzman personele, şoför ve büro personelinden avukata kadar pek çok kadroda memur alımı gerçekleştirilecek. ahaber.com.tr olarak tüm detayları sizler için bir araya getirdik. İşte, 2021 İŞKUR Şubat ayı ilanları...