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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri KPSS 60, 65, 70, 75 puanla personel alımı: 2021 İŞKUR Şubat ayı ilanları! Tarih ve şartları... KPSS 60, 65, 70, 75 puanla personel alımı: 2021 İŞKUR Şubat ayı ilanları! Tarih ve şartları...
Şubat ayında memur ve personel alımları devam ediyor. Pandemi döneminde İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanları yakından takip ediliyor. KPSS şartsız ve KPSS 60, 65, 70, 75 puanla personel alımları için başvuru şartları ve tarihleri kurumlar tarafından açıklanıyor. ahaber.com.tr olarak güncel iş ilanlarını haberimizde derledik. İşte, 2021 Şubat ayı ilanları ve alım şartları...
Giriş Tarihi: 19.02.2021 17:05
Binlerce personel alımının yapılacağı kamu kurum ve kuruluşları tarafından iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. KPSS şartlı ve şartsız en az lise mezunu personel alımı için ilanlar yakından takip ediliyor. Pandemi döneminde iş arayışında olanlar, İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlara başvuruda bulunabiliyor. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlara teknisyenden, uzman personele, şoför ve büro personelinden avukata kadar pek çok kadroda memur alımı gerçekleştirilecek. ahaber.com.tr olarak tüm detayları sizler için bir araya getirdik. İşte, 2021 İŞKUR Şubat ayı ilanları...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI STAJER HAZİNE KONTROLÖRÜ ALIYOR Hazine ve Maliye Bakanlığına 10 stajyer hazine kontrolörü alımı amacıyla sınav yapılacak. Giriş sınavı için başvurular 3 Şubat 2021'de başladı. 17 Şubat'a kadar "https://sinav.hmb.gov.tr" adresi veya bakanlık internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BİLİŞİM UZMANI ALACAK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) personel alıyor. BTK personel alımı ilanına göre, kuruma 30 bilişim uzman yardımcısı alınacak. BTK personel alımı için bir önceki sınavda doldurulamayan kadrolara personel alımı gerçekleştirilecek. Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle kariyer.btk.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekiyor. Yazılı sınav, 27 - 28 Mart 2021 tarihlerinde Ankara'da yapılacak. KPSS sonuç belgesi ile başvurularını 10 - 19 Şubat 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen ya da posta ile yapmaları gerekiyor. DEVLET HAVA MEYDANLARI MEMUR ALIMI YAPACAK DHMİ, 10 ilde Asistan Hava Trafik Kontrolörü alımı yapacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 5 (beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere Bilgisayar Destekli Seçme Sınavına veya yazılı sınava çağırılacak. Sınava girmek isteyen adayların 08.02.2021-26.02.2021 tarihleri arasında http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekiyor. MEVLANA KALKINMA AJANSI UZMAN PERSONEL ALACAK Mevlana Kalkınma Ajansı'na sınav ile 1 iç denetçi ve 3 uzman personel alacak. Başvurular, 26 Şubat 2021 tarihine kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacak.