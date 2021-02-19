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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri PTT'den tek seferde alabilirsiniz! Başvurana 600 TL ödenecek! Şartları belli oldu... PTT'den tek seferde alabilirsiniz! Başvurana 600 TL ödenecek! Şartları belli oldu...
PTT'den tek seferde alabilirsiniz! Başvurana 600 TL ödenecek. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi olan kişilere pek çok yardım yapılıyor. Yapılan yardımlardan bir tanesi de doğum yardımıdır. Pandemi döneminde ihtiyacı olanlara destek ödemeleri ise büyük ilgi görüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pek çok alanda yardım ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Doğum yardımı çerçevesinde 300, 400 ve 600 TL ödeme yapılıyor.
Giriş Tarihi: 19.02.2021 17:51 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 17:51
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyacı olanlara destek ödemeleri yapılıyor. Doğum yapanlar için yapılan yardım ödemeleri için başvurular kurum tarafından takip ediliyor. Özellikle pandemi döneminde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardım yapılarak, zorlu sürecin atlatılması amaçlanıyor. Şimdi gözler, doğum yardımı için 300, 400 ve 600 TL ödemelere çevrildi. Doğum yardımı kurum tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından PTT üzerinden ödemelerini alıyor. İhtiyaç sahibi olanlar için başvurular kabul edilmeye devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR 600 TL'YE KADAR YARDIM YAPILIYOR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor.
Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.
DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir.
Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.