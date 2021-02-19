PTT'den tek seferde alabilirsiniz! Başvurana 600 TL ödenecek! Şartları belli oldu...

PTT'den tek seferde alabilirsiniz! Başvurana 600 TL ödenecek. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi olan kişilere pek çok yardım yapılıyor. Yapılan yardımlardan bir tanesi de doğum yardımıdır. Pandemi döneminde ihtiyacı olanlara destek ödemeleri ise büyük ilgi görüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pek çok alanda yardım ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Doğum yardımı çerçevesinde 300, 400 ve 600 TL ödeme yapılıyor.