Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye çift maaş fırsatı: Başvurular SGK'ya yapılıyor! Bağ-Kur'lu ve SSK'lıların maaşlarında büyük artış olacak Emekliye çift maaş fırsatı: Başvurular SGK'ya yapılıyor! Bağ-Kur'lu ve SSK'lıların maaşlarında büyük artış olacak
Çift maaş nasıl alınır? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren çift maaş ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. SGK tarafından SSK ve Bağ-Kur'lu kapsamında vefat edenlerden dolayı hak sahiplerine dul ve yetim aylığı veriliyor. Gerekli şartları yerine getiren kişiler böylelikle çift maaş alma hakkı elde ediyor. SGK tarafından verilen dul ve yetim aylığı ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, emekli çift maaş nasıl alınır? SSK ve Bağ-Kur çift maaş şartları nelerdir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 19.02.2021 17:01
Emekli çift maaş nasıl alınır? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından birçok kalem altında destek ödemeleri yapılıyor. Bunlardan biri de dul ve yetim aylığı... SSK ya da Bağ-Kur'lular belirli şartları taşımaları halinde çift maaş alma hakkı elde ediyor. Çoğu kişi bu ödemelerin olduğunu bile bilmiyor. Bizde sizler için SGK'nın duyurduğu anne-baba veya eş üzerinden maaş bağlanma konusunu yazımızda ele aldık. İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ ÇİFT MAAŞ NASIL ALINIR?
Anne ve babadan yetim aylığı alınabiliyor. Başvurular ve ödemeler SGK üzerinden yapılıyor. SSK'lı ve Bağ-Kur'lu sigortalının ölümü halinde her şart altında geride kalanlara emekli aylığı bağlanıyor. Buna dul ve yetim aylığı da deniyor. Eşin ölüm aylığı alabilmesi için sigortalının vefat ettiği tarihte yasal evlilik bağı bulunması şart. Ancak sonradan evlendiği eşinden boşanırsa, vefat eden sigortalıdan yeniden ölüm aylığı alabilir.
DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Ocak ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 453 lira olacak, yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5.202 lira olacak. Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor.
Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75'i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.
Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.
DUL VE YETİM AYLIĞI HAKKINDA MERAK EDİLENLER
SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden dul ve yetim aylığı ile ilgili merak edilen sorular yanıtlandı. İşte SGK'dan alınan bilgilere göre, dul ve yetim aylığının detayları...