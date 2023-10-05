05 Ekim 2023, Perşembe
KPSS 2023/6 tercih kılavuzu ekranı ÖSYM PDF 2023: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları!
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sözleşmeli personel alımı duyurusu yayımlandı. KPSS 2023/6 tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre yapılacak personel alımında süreç başladı. Bakanlıkta görev almak isteyen vatandaşlar, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden tercihlerini yapabilecek. İşte personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 05.10.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 10:57
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