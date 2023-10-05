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Haberler Galeri KPSS 2023/6 tercih kılavuzu ekranı ÖSYM PDF 2023: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları!

KPSS 2023/6 tercih kılavuzu ekranı ÖSYM PDF 2023: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları!

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sözleşmeli personel alımı duyurusu yayımlandı. KPSS 2023/6 tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre yapılacak personel alımında süreç başladı. Bakanlıkta görev almak isteyen vatandaşlar, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden tercihlerini yapabilecek. İşte personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 10:57
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KPSS 2023/6 tercih kılavuzu ekranı PDF 2023: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SGK personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları!

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, sözleşmeli personel alımı için duyuru yayımladı. Alımlar KPSS 2023/6 tercih kılavuzuna göre gerçekleştirilecek. Bakanlıkta görev almak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden tercihlerini yapabilecekler. Ancak bu tercihler öncesinde KPSS 2023/6 tercih şartlarına dikkat etmek önemlidir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı personel alımı kadro dağılımı da başvuru sürecinde merak edilen bir konudur. İşte bu alımların ayrıntıları...

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KPSS 2023/6 tercih kılavuzu ekranı PDF 2023: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SGK personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları!

TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini 5-11 Ekim 2023 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 11 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

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KPSS 2023/6 tercih kılavuzu ekranı PDF 2023: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SGK personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları!

TERCİHLER NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

BAŞVURU EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

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KPSS 2023/6 tercih kılavuzu ekranı PDF 2023: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SGK personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları!

GENEL BİLGİLER

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla ilgili lisans, ön lisans veya ortaöğretim alan/programından mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır.

Adayların sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

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KPSS 2023/6 tercih kılavuzu ekranı PDF 2023: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SGK personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları!

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve Sosyal Güvenlik Kurumuna postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinden öğreneceklerdir.