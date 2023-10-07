07 Ekim 2023, Cumartesi
Aile destek parası ne zaman yatacak, zam geldi mi? EKİM AYI AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2023! ASHB son açıklamalar...
Aile Destek Ödemeleri, Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak ödenen bir tür sosyal yardım programıdır. 2023 Ekim ayına girilmesiyle birlikte ödeme tarihleri ve miktarları vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. İşte, Ekim ayı Aile Destek parası ne zaman yatacak? sorusunun cevabı...
Giriş Tarihi: 07.10.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 09:35
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