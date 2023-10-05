BENZİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM SON DAKİKA! Fiyatlar yeniden değişiyor! 5 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi! İstanbul, İzmir, Ankara...

Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Milyonlarca araç sahibi, son dakika haberlerini yakından takip ederek, istasyonlarda beklenen fiyat değişikliklerini öğrenmeye çalışıyor. Bugün itibariyla, benzine ve motorine önemli bir indirim yapıldı ve litre fiyatları düştü. Ancak 6 Ekim 2023 Cuma gününden itibaren bir kez daha fiyatlarında düşüş bekleniyor. İşte, güncel akaryakıt fiyatları...