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Haberler Galeri BENZİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM SON DAKİKA! Fiyatlar yeniden değişiyor! 5 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi! İstanbul, İzmir, Ankara...

BENZİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM SON DAKİKA! Fiyatlar yeniden değişiyor! 5 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi! İstanbul, İzmir, Ankara...

Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Milyonlarca araç sahibi, son dakika haberlerini yakından takip ederek, istasyonlarda beklenen fiyat değişikliklerini öğrenmeye çalışıyor. Bugün itibariyla, benzine ve motorine önemli bir indirim yapıldı ve litre fiyatları düştü. Ancak 6 Ekim 2023 Cuma gününden itibaren bir kez daha fiyatlarında düşüş bekleniyor. İşte, güncel akaryakıt fiyatları...

Giriş Tarihi: 05.10.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 10:33
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BENZİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM SON DAKİKA! Fiyatlar yeniden değişiyor! 5 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi! İstanbul, İzmir, Ankara...

Benzine indirim müjdesi son dakika! Brent petrol fiyatlarındakik dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklik, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzine gelen 2 lira 10 kuruşluk indirim sonrası ikinci bir indirim müjdesi daha geldi. İştei akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BENZİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM SON DAKİKA! Fiyatlar yeniden değişiyor! 5 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi! İstanbul, İzmir, Ankara...

BENZİNE İNDİRİM MÜJDESİ

Geçtiğimiz Eylül ayında benzin için uygulanan 1 lira 94 kuruş indirimin ardından, fiyatlar bugünden itibaren bir kez daha geri çekildi. Benzin fiyatı üzerinde 2,11 TL indirim yapıldı.

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BENZİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM SON DAKİKA! Fiyatlar yeniden değişiyor! 5 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi! İstanbul, İzmir, Ankara...

YENİ İNDİRİM CUMA'DAN İTİBAREN...

Gelen son dakika bilgisine göre 6 Ekim Cuma gününden itibaren 1 lira 17 kuruşluk bir fiyat indirimi daha bekleniyor.

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BENZİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM SON DAKİKA! Fiyatlar yeniden değişiyor! 5 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi! İstanbul, İzmir, Ankara...

5 EKİM 2023 AKARYAKIT FİYATLARI

İşte; 5 Ekim 2023 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları…

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BENZİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM SON DAKİKA! Fiyatlar yeniden değişiyor! 5 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi! İstanbul, İzmir, Ankara...

İSTANBUL

-İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL

-İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,06 TL

-İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,15 TL