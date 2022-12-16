HAFTA SONU GİDEN KARLI ÇIKIYOR! 16-31 Aralık Tarım Kredi Market İndirim kataloğu GÜNCELLENDİ! Bebek bezi 89.99, 12’li kağıt havlu 84,90 TL...

Tarım Kredi Market indirimli ürün listesi yenilendi mi sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çeşitli marketlerin uyguladığı fahiş fiyat arttırımına karşı Tarım Kredi Marketlerde enflasyonla mücadele kapsamında indirimler uygulanıyor. 9,50 TL'den başlayan fiyatlarla geniş ürün yalpazesi sayesinde her türlü ihtiyaç ürünü kolaylıkla alınabiliyor. Tarım Kredi Market indirim kataloğu yayımlandı mı?