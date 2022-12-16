16 Aralık 2022, Cuma
HAFTA SONU GİDEN KARLI ÇIKIYOR! 16-31 Aralık Tarım Kredi Market İndirim kataloğu GÜNCELLENDİ! Bebek bezi 89.99, 12'li kağıt havlu 84,90 TL...
Tarım Kredi Market indirim listesi güncellendi. Enflasyonla mücadele kapsamında ihtiyaç ürünlerinde uygulanan indirimler devam ederken vatandaşlarda nefes alıyor. Tarım Kredi Marketlerde indirimler sürekli yenileniyor ve yeni ürünler indirimlere giriyor. Tuvalet kağıdı, sucuk, bebek bezi, soda, kaşar, çamaşır suyu gibi her evin ihtiyacı olacak temel ürünler dev indirimlere giriyor. İşte 16-31 Aralık Tarım Kredi Market indirim kataloğu...
Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 11:02
- 1
- 53
- 2
- 53
- 3
- 53
- 4
- 53
- 5
- 53