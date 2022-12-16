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Haberler Galeri HAFTA SONU GİDEN KARLI ÇIKIYOR! 16-31 Aralık Tarım Kredi Market İndirim kataloğu GÜNCELLENDİ! Bebek bezi 89.99, 12'li kağıt havlu 84,90 TL...

HAFTA SONU GİDEN KARLI ÇIKIYOR! 16-31 Aralık Tarım Kredi Market İndirim kataloğu GÜNCELLENDİ! Bebek bezi 89.99, 12'li kağıt havlu 84,90 TL...

Tarım Kredi Market indirim listesi güncellendi. Enflasyonla mücadele kapsamında ihtiyaç ürünlerinde uygulanan indirimler devam ederken vatandaşlarda nefes alıyor. Tarım Kredi Marketlerde indirimler sürekli yenileniyor ve yeni ürünler indirimlere giriyor. Tuvalet kağıdı, sucuk, bebek bezi, soda, kaşar, çamaşır suyu gibi her evin ihtiyacı olacak temel ürünler dev indirimlere giriyor. İşte 16-31 Aralık Tarım Kredi Market indirim kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 11:02
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HAFTA SONU GİDEN KARLI ÇIKIYOR! 16-31 Aralık Tarım Kredi Market İndirim kataloğu GÜNCELLENDİ! Bebek bezi 89.99, 12’li kağıt havlu 84,90 TL...

Tarım Kredi Market indirimli ürün listesi yenilendi mi sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çeşitli marketlerin uyguladığı fahiş fiyat arttırımına karşı Tarım Kredi Marketlerde enflasyonla mücadele kapsamında indirimler uygulanıyor. 9,50 TL'den başlayan fiyatlarla geniş ürün yalpazesi sayesinde her türlü ihtiyaç ürünü kolaylıkla alınabiliyor. Tarım Kredi Market indirim kataloğu yayımlandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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HAFTA SONU GİDEN KARLI ÇIKIYOR! 16-31 Aralık Tarım Kredi Market İndirim kataloğu GÜNCELLENDİ! Bebek bezi 89.99, 12’li kağıt havlu 84,90 TL...

Kağıt Havlu 84.90 TL

Tuvalet Kağıdı 129.90 TL

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HAFTA SONU GİDEN KARLI ÇIKIYOR! 16-31 Aralık Tarım Kredi Market İndirim kataloğu GÜNCELLENDİ! Bebek bezi 89.99, 12’li kağıt havlu 84,90 TL...

Sıvı Bulaşık Deterjanı 45.90 TL

Çamaşır Suyu 39.90 TL

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HAFTA SONU GİDEN KARLI ÇIKIYOR! 16-31 Aralık Tarım Kredi Market İndirim kataloğu GÜNCELLENDİ! Bebek bezi 89.99, 12’li kağıt havlu 84,90 TL...

Sıvı Çamaşır Deterjanı 49.90 TL

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HAFTA SONU GİDEN KARLI ÇIKIYOR! 16-31 Aralık Tarım Kredi Market İndirim kataloğu GÜNCELLENDİ! Bebek bezi 89.99, 12’li kağıt havlu 84,90 TL...

Toz Çamaşır Deterjanı 83.90 TL