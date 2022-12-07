07 Aralık 2022, Çarşamba
KPSS-2022/12 TERCİH KILAVUZU! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı! Büro personeli, mimar, mühendis... İşte şartlar
Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyurunun detayları merak ediliyor. Bakanlık bünyesinde kariyer sahibi olmak isteyen adaylar başvuru şartlarını ve branşları araştırmaya başladı. Peki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartları neler? İşte KPSS-2022/12 tercih kılavuzu...
Giriş Tarihi: 07.12.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 12:08
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