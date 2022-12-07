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Haberler Galeri KPSS-2022/12 TERCİH KILAVUZU! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı! Büro personeli, mimar, mühendis... İşte şartlar

KPSS-2022/12 TERCİH KILAVUZU! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı! Büro personeli, mimar, mühendis... İşte şartlar

Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyurunun detayları merak ediliyor. Bakanlık bünyesinde kariyer sahibi olmak isteyen adaylar başvuru şartlarını ve branşları araştırmaya başladı. Peki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartları neler? İşte KPSS-2022/12 tercih kılavuzu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 12:08
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KPSS-2022/12 TERCİH KILAVUZU! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı! Büro personeli, mimar, mühendis... İşte şartlar

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ÖSYM tarafından alınmaya başladı. Adaylar başvurularını KPSS-2022/12 tercih kılavuzuna göre yapacak. Toplam 4 branştan yapılacak olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımına kimler başvurabilir? Kontenjan ve şartları neler? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS-2022/12 TERCİH KILAVUZU! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı! Büro personeli, mimar, mühendis... İşte şartlar

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar tercihlerini, 07-12 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 07 Aralık 2022 tarihinde saat 11.00'de başlayacak ve 12 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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KPSS-2022/12 TERCİH KILAVUZU! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı! Büro personeli, mimar, mühendis... İşte şartlar

BAŞVURULAR NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

KPSS-2022/12 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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KPSS-2022/12 TERCİH KILAVUZU! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı! Büro personeli, mimar, mühendis... İşte şartlar

ŞARTLARI NELER?

*İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapan adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, (*), 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK'nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.) Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri "T.C." (Bulgaristan'dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS'de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi "KKTC", "2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar", "Yabancı Uyruklular" ve/veya "Mavi Kartlı" olarak kayıtlı olan adaylar KPSS'de tercih yapamazlar.

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KPSS-2022/12 TERCİH KILAVUZU! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı! Büro personeli, mimar, mühendis... İşte şartlar

*Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Söz konusu Kanun ve Esaslarda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımayan adayların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Ancak, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR'ın EK-1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli mühendis, mimar, avukat ve büro personeli pozisyonunda istihdam edilenlerin bu kılavuzda ilan edilen aynı unvanlı pozisyonlara yerleştirilmeleri halinde Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır