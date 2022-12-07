7 ARALIK 2022 CANLI DÖVİZ KURLARI: Bugün dolar ne kadar oldu? 7 Aralık Çarşamba euro kaç TL?

Dolar ve euro'da yaşanan değişimler özellikle yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Dolar-euro bugün ne kadar? sorusu gündemdeki yerini aldı.Peki, bugün dolar-euro kaç TL? 7 Aralık 2022 dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte, döviz kuru hakkında merak edilen detaylar...