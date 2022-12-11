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Haberler Galeri Asgari ücret zammı için kulislerde konuşulan rakamlar! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların gözü kulağı bu haberde

Asgari ücret zammı için kulislerde konuşulan rakamlar! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların gözü kulağı bu haberde

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zamda. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısının ardından masada yer alan rakamlar da belli oldu. Taraflar zamlı asgari ücretle ilgili rakamları telaffuz ederken, AK Parti kulislerinde konuşulan rakamlar da belli oldu. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 11.12.2022 07:57 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 09:11
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Asgari ücret zammı için kulislerinde konuşulan rakamlar! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların gözü kulağı bu haberde

TBMM Genel Kurulunda devam eden 2023 bütçe görüşmelerinin ana gündem maddelerinden biri asgari ücret oldu.

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Asgari ücret zammı için kulislerinde konuşulan rakamlar! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların gözü kulağı bu haberde

2023 yılına ilişkin asgari ücret tespitine tarafların çalışmaları sürerken, AK Parti kulislerinde asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması beklentisi var. AK Parti yöneticilerinin ve milletvekillerinin neredeyse tamamı yeni asgari ücretin 8 bin liranın üzerinde olmasını bekliyor.

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Asgari ücret zammı için kulislerinde konuşulan rakamlar! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların gözü kulağı bu haberde

8 BİN-8 BİN 300 ARALIĞI
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AK Parti kulislerinde yapılan değerlendirmelerde asgari ücret konusunda 8 bin, 8 bin 100, 8 bin 150, 8 bin 250 ve 8 bin 300 lira rakamları telaffuz ediliyor.

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Asgari ücret zammı için kulislerinde konuşulan rakamlar! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların gözü kulağı bu haberde

AK Parti milletvekilleri, enflasyon oranında yapılacak bir zammın yeterli olmayacağını, bu nedenle refah payı verilmesi ile birlikte de asgari ücretin 8 bin liranın üzerine çıkmasını yüksek ihtimal olarak görüyor.

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Asgari ücret zammı için kulislerinde konuşulan rakamlar! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların gözü kulağı bu haberde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği sabit ve dar gelirlilere ilişkin "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" şeklindeki vurgusuna dikkat çeken AK Parti yöneticileri de asgari ücretin çalışanları memnun edecek bir oranda artırılacağını belirtiyor.