Asgari ücret zammı için kulislerde konuşulan rakamlar! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların gözü kulağı bu haberde

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zamda. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısının ardından masada yer alan rakamlar da belli oldu. Taraflar zamlı asgari ücretle ilgili rakamları telaffuz ederken, AK Parti kulislerinde konuşulan rakamlar da belli oldu. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 11.12.2022 07:57 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 09:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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