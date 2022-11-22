KPSS 2022/10 tercih sonuçları sorgulama ekranı | ÖSYM ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonucu nereden öğrenilir?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÖSYM aracılığıyla alım gerçekleştirdi. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 88 mühendis alımı ile ilgili başvurular son buldu. ÖSYM sonuçları duyurmasının hemen ardından başvuruda bulunan binlerce aday sonuçlarını öğrenmeye çalışıyor. Peki ÖSYM ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonucu nereden öğrenilir?