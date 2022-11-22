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Haberler Galeri KPSS 2022/10 tercih sonuçları sorgulama ekranı | ÖSYM ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonucu nereden öğrenilir?

KPSS 2022/10 tercih sonuçları sorgulama ekranı | ÖSYM ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonucu nereden öğrenilir?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÖSYM aracılığıyla alım gerçekleştirdi. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 88 mühendis alımı ile ilgili başvurular son buldu. ÖSYM sonuçları duyurmasının hemen ardından başvuruda bulunan binlerce aday sonuçlarını öğrenmeye çalışıyor. Peki ÖSYM ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonucu nereden öğrenilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2022 16:14 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 16:27
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KPSS 2022/10 tercih sonuçları sorgulama ekranı | ÖSYM ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonucu nereden öğrenilir?

ÖSYM ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonucu nereden öğrenilir sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. ÖSYM aracılığıyla bakanlık bünyesinde 88 mühendis alımı başvuruları 17 Kasım'da son bulmuştu. Başvuruda bulunan adaylar sonuçlarını öğrenmeye çalışıyor. İşte KPSS 2022/10 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS 2022/10 tercih sonuçları sorgulama ekranı | ÖSYM ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonucu nereden öğrenilir?

SONUÇLAR AÇIKLANDI!

11 – 17 Kasım 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/10 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

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KPSS 2022/10 tercih sonuçları sorgulama ekranı | ÖSYM ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonucu nereden öğrenilir?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 22 Kasım 2022 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

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KPSS 2022/10 tercih sonuçları sorgulama ekranı | ÖSYM ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonucu nereden öğrenilir?

KPSS 2022/10 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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KPSS 2022/10 tercih sonuçları sorgulama ekranı | ÖSYM ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonucu nereden öğrenilir?

ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

*Kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

*Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.