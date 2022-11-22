EYT ile emekli olabilmek için vatandaşların eksik primlerini tamamlamaları için birçok borçlanma yöntemi bulunuyor. Erkekler için askerlik borçlanması ön plana çıkıyor. Yıl şartı dolmuş ancak primi eksik olan erkekler askerlik borçlanması ile primlerini tamamlayabiliyor. Peki, askerlik borçlanması nasıl ödenir, taksitle ödenir mi? 18 ay askerlik borçlanması ne kadar? SGK 4A askerlik borçlanması hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...