HaberlerGaleriAskerlik borçlanması nasıl ödenir, taksitle ödenir mi? 18 ay askerlik borçlanması ne kadar? SGK 4A askerlik borçlanması hesaplama
Askerlik borçlanması nasıl ödenir, taksitle ödenir mi? 18 ay askerlik borçlanması ne kadar? SGK 4A askerlik borçlanması hesaplama
EYT düzenlemesinde son viraja girilirken, emekli olma hayali kuran vatandaşlar yeni yasanın çıkacağı tarihe odaklandı. EYT ile emekli olabilmek için eksik primlerini tamamlamak isteyenlere borçlanma imkanı sunuluyor. Erkeklerde askerlik borçlanması ile eksik günler tamamlanabiliyor. Peki, askerlik borçlanması nasıl ödenir, taksitle ödenir mi? 18 ay askerlik borçlanması ne kadar? SGK 4A askerlik borçlanması hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...