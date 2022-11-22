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Askerlik borçlanması nasıl ödenir, taksitle ödenir mi? 18 ay askerlik borçlanması ne kadar? SGK 4A askerlik borçlanması hesaplama

EYT düzenlemesinde son viraja girilirken, emekli olma hayali kuran vatandaşlar yeni yasanın çıkacağı tarihe odaklandı. EYT ile emekli olabilmek için eksik primlerini tamamlamak isteyenlere borçlanma imkanı sunuluyor. Erkeklerde askerlik borçlanması ile eksik günler tamamlanabiliyor. Peki, askerlik borçlanması nasıl ödenir, taksitle ödenir mi? 18 ay askerlik borçlanması ne kadar? SGK 4A askerlik borçlanması hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 12:36
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Askerlik borçlanması nasıl ödenir, taksitle ödenir mi? 18 ay askerlik borçlanması ne kadar? SGK 4A askerlik borçlanması hesaplama

EYT ile emekli olabilmek için vatandaşların eksik primlerini tamamlamaları için birçok borçlanma yöntemi bulunuyor. Erkekler için askerlik borçlanması ön plana çıkıyor. Yıl şartı dolmuş ancak primi eksik olan erkekler askerlik borçlanması ile primlerini tamamlayabiliyor. Peki, askerlik borçlanması nasıl ödenir, taksitle ödenir mi? 18 ay askerlik borçlanması ne kadar? SGK 4A askerlik borçlanması hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Askerlik borçlanması nasıl ödenir, taksitle ödenir mi? 18 ay askerlik borçlanması ne kadar? SGK 4A askerlik borçlanması hesaplama

18 AY ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR?

En düşük 18 aylık askerlik borçlanması 37.260 TL'yi buluyor. Tavandan ödemek isteyenler ise bunun 7,5 katını ödemek durumunda. Buna göre tavandan 18 aylık askerlik borçlanması 279 bin 450 TL olarak hesaplanıyor.

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Askerlik borçlanması nasıl ödenir, taksitle ödenir mi? 18 ay askerlik borçlanması ne kadar? SGK 4A askerlik borçlanması hesaplama

4A ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

4A askerlik borçlanma başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı başvuru sayfası üzerinden yapılabilecek. https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-askerlik-borclanmasi-basvurusu sayfasından askerlik süresinin tamamı ya da belirli bir süresini borçlanmak için başvuru yapabilirsiniz.

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Askerlik borçlanması nasıl ödenir, taksitle ödenir mi? 18 ay askerlik borçlanması ne kadar? SGK 4A askerlik borçlanması hesaplama

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN

Borçlanmalar aralık sonuna kadar bugün geçerli olan asgari ücret üzerinden yapılacak. Yani borçlanma miktarı en düşük aylık olarak aralık sonuna kadar 2.070 lira olarak uygulanacak. Ocak ayında 2023 yılı için yeni belirlenecek asgari ücret devreye girecek ve borçlanma rakamları yükselmiş olacak.

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Askerlik borçlanması nasıl ödenir, taksitle ödenir mi? 18 ay askerlik borçlanması ne kadar? SGK 4A askerlik borçlanması hesaplama

Yeni asgari ücret aralık ayında belli olacak. Genellikle enflasyon üzerinde artış yapıldığı düşünülürse asgari ücretteki artış yüzde 40- 70 arasında olacak. Ortalama yüzde 50 bile artış olsa aylık ödeme 3.105 TL'yi bulacak.