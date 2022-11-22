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34 milyar TL’lik yatırım! Bir hayal gerçekleşti | Ekonomiye dev katkı

Artvin'de Türkiye'nin en yüksek barajı olan, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ile su tutmaya başladı. Kurulu gücü 558 megavat olan Yusufeli Barajı ve HES'in Türkiye ekonomisine katkısının yıllık 5 milyar TL olması bekleniyor. Öte yandan 150 yılda 7. kez taşınan ve Türkiye'nin en büyük iskan projesiyle Türkiye'nin en yeni ilçesi olan Yusufeli'nde tamamlanan konut ve işyerleri de törenle hak sahiplerine teslim edildi. Bakan Kurum, "21. yüzyılın, Türkiye Yüzyılı'nın en güzel şehirlerinden biri olacak Yeni Yusufeli için kurduğumuz hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 22.11.2022 17:02 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 17:02
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34 milyar TL’lik yatırım! Bir hayal gerçekleşti | Ekonomiye dev katkı

Limak'tan yapılan açıklamaya göre, kurulu gücü 558 megavat olan Yusufeli Barajı ve HES'in Türkiye ekonomisine katkısının yıllık 5 milyar TL olması bekleniyor.

Toplam 275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, "Çift Eğrilikli İnce Beton Kemer" kategorisinde ise dünyanın 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ile su tutmaya başladı.

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34 milyar TL’lik yatırım! Bir hayal gerçekleşti | Ekonomiye dev katkı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kontrolü ve koordinasyonuyla Limak İnşaat tarafından yapımı üstlenilen ve tamamen Türk mühendisler ile inşaat çalışmaları yürütülen Yusufeli Barajı ve HES Projesi, Artvin ili sınırları içerisinde, Çoruh nehri üzerinde yer alıyor.

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34 milyar TL’lik yatırım! Bir hayal gerçekleşti | Ekonomiye dev katkı

Süper yüksek baraj kategorisinde yer alan Yusufeli Barajı, sahanın jeolojik ve topografik yapısı nedeniyle projeye özgü ileri mühendislik teknolojileri geliştirilerek inşa edildi. Bu yeni uygulamalar ile dünya baraj literatürüne de önemli katkılar yaptı.

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34 milyar TL’lik yatırım! Bir hayal gerçekleşti | Ekonomiye dev katkı

Yusufeli Barajı ve HES Projesi, 2 milyar 130 milyon metreküp depolama hacmi ile yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip olacak. Mansabında yer alan diğer barajlar da dikkate alındığında bu rakam 2 milyar 250 milyon kilovatsaat değerine ulaşacak.

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34 milyar TL’lik yatırım! Bir hayal gerçekleşti | Ekonomiye dev katkı

ÇALIŞAN SAYISI 7 BİNİ AŞTI

Gövde beton hacmi 4 milyon metreküp olan Yusufeli Barajı'nda, günlük ortalama beton döküm miktarı 7 bin metreküp oldu ve dünyada bu kategorideki barajlar ile kıyaslandığında önemli bir rekora imza atıldı.