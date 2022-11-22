22 Kasım 2022, Salı
34 milyar TL’lik yatırım! Bir hayal gerçekleşti | Ekonomiye dev katkı
Artvin'de Türkiye'nin en yüksek barajı olan, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ile su tutmaya başladı. Kurulu gücü 558 megavat olan Yusufeli Barajı ve HES'in Türkiye ekonomisine katkısının yıllık 5 milyar TL olması bekleniyor. Öte yandan 150 yılda 7. kez taşınan ve Türkiye'nin en büyük iskan projesiyle Türkiye'nin en yeni ilçesi olan Yusufeli'nde tamamlanan konut ve işyerleri de törenle hak sahiplerine teslim edildi. Bakan Kurum, "21. yüzyılın, Türkiye Yüzyılı'nın en güzel şehirlerinden biri olacak Yeni Yusufeli için kurduğumuz hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 22.11.2022 17:02 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 17:02
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