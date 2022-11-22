34 milyar TL’lik yatırım! Bir hayal gerçekleşti | Ekonomiye dev katkı

Limak'tan yapılan açıklamaya göre, kurulu gücü 558 megavat olan Yusufeli Barajı ve HES'in Türkiye ekonomisine katkısının yıllık 5 milyar TL olması bekleniyor.

Toplam 275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, "Çift Eğrilikli İnce Beton Kemer" kategorisinde ise dünyanın 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ile su tutmaya başladı.