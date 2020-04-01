İşsizlik maaşı nasıl alınır? 2020 işsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? İŞKUR tarafından sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan işsizlik maaşı için başvurular İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden alınıyor. Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durdurulurken, bu süreçte işsiz kalan vatandaşlar işsizlik maaşına başvurmak istiyorlar. Peki, İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? 2020 işsizlik maaşı nasıl alınıyor, şartlar neler? İşte cevaplar...