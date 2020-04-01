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İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? 2020 işsizlik maaşı nasıl alınıyor, şartlar neler?

İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? Koronavirüs nedeniyle bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Virüs nedeniyle işten çıkarılan vatandaşlar işsizlik maaşı alma şartlarını araştırıyorlar. İŞKUR tarafından verilen işsizlik ödeneğine başvurabilmek için bazı şartları sağlamak gerekiyor. Peki, 2020 işsizlik maaşı nasıl alınıyor, şartlar neler? İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 01.04.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 16:05
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İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? 2020 işsizlik maaşı nasıl alınıyor, şartlar neler?

İşsizlik maaşı nasıl alınır? 2020 işsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? İŞKUR tarafından sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan işsizlik maaşı için başvurular İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden alınıyor. Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durdurulurken, bu süreçte işsiz kalan vatandaşlar işsizlik maaşına başvurmak istiyorlar. Peki, İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? 2020 işsizlik maaşı nasıl alınıyor, şartlar neler? İşte cevaplar...

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İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? 2020 işsizlik maaşı nasıl alınıyor, şartlar neler?

2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

En yüksek işsizlik maaşı 2 bin 336,53 TL
En düşüş işsizlik maaşı bin 168,27 TL

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İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? 2020 işsizlik maaşı nasıl alınıyor, şartlar neler?

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
* Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
* Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

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İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? 2020 işsizlik maaşı nasıl alınıyor, şartlar neler?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle İŞKUR üzerinden başvurular internet ortamından alınıyor. Bu nedenle başvuru işlemlerinizi elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapabilirsiniz.

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İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? 2020 işsizlik maaşı nasıl alınıyor, şartlar neler?

İşsizlik maaşının ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekiyor. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanıyor.