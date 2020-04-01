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İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? 2020 işsizlik maaşı nasıl alınıyor, şartlar neler?
İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? Koronavirüs nedeniyle bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Virüs nedeniyle işten çıkarılan vatandaşlar işsizlik maaşı alma şartlarını araştırıyorlar. İŞKUR tarafından verilen işsizlik ödeneğine başvurabilmek için bazı şartları sağlamak gerekiyor. Peki, 2020 işsizlik maaşı nasıl alınıyor, şartlar neler? İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 01.04.2020 16:00Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 16:05