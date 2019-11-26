KOSGEB'den girişimcilere faiz müjdesi! KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Yeni düzenlemeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni'nde açıkladığını dile getiren Uzkurt, "KOSGEB olarak, stratejik ve öncelikli sektörlerde yer alan işletmelere 500 bin liraya kadar, KOSGEB desteğiyle işletmesini kurmuş ya da kuracak olan işletmelere ise 50 bin liraya kadar kredi kullanımlarında destek oluyoruz. 50 bin liralık kredi kullanımının 10 puanlık, 500 bin liralık kredi kullanımının ise 12 puanlık faiz veya kar payı kısmını biz karşılıyoruz." ifadesini kullandı.