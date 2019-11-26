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KOSGEB'den girişimcilere faiz müjdesi! KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

KOSGEB'den işletme açmak isteyenlere müjde geldi. Girişimcinin en büyük desteklerinden olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi kredi faiz oranını 175 baz puan geriletti. Müjdeyi, KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt duyurdu. Uzkurt, "50 bin liralık kredi kullanımının 10 puanlık, 500 bin liralık kredi kullanımının ise 12 puanlık faiz veya kar payı kısmını biz karşılıyoruz." dedi. Peki, KOSGEB kredisi veren bankalar hangileri? KOSGEB başvuru şartları neler? KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 26.11.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 10:31
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KOSGEB'den girişimcilere faiz müjdesi! KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, KOBİ Finansman Destek Programı'nda faiz ve kar payı oranlarının 175 baz puan aşağı yönlü revize edildiğini belirterek, "Stratejik ve öncelikli sektörlerde yer alan işletmelere 500 bin liraya kadar, KOSGEB desteğiyle işletmesini kurmuş ya da kuracak olan işletmelere ise 50 bin liraya kadar kredi kullanımlarında destek oluyoruz." dedi.

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KOSGEB'den girişimcilere faiz müjdesi! KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Uzkurt, AA muhabirine, KOSGEB'in, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve 10 bankayla protokol imzalayarak, KOBİ Finansman Destek Programı'nı devreye aldığını anımsattı.

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KOSGEB'den girişimcilere faiz müjdesi! KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Türk ekonomisindeki canlanmanın kredi faizlerindeki düşüşü de beraberinde getirdiğini ifade eden Uzkurt, KOBİ'lerin krediye kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla yeni bir destek programı geliştiren KOSGEB'in, ekonomideki olumlu sinyaller üzerine faiz ve kar payı oranlarını, 175 baz puan aşağı yönlü revize ettiğini söyledi.

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KOSGEB'den girişimcilere faiz müjdesi! KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Yeni düzenlemeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni'nde açıkladığını dile getiren Uzkurt, "KOSGEB olarak, stratejik ve öncelikli sektörlerde yer alan işletmelere 500 bin liraya kadar, KOSGEB desteğiyle işletmesini kurmuş ya da kuracak olan işletmelere ise 50 bin liraya kadar kredi kullanımlarında destek oluyoruz. 50 bin liralık kredi kullanımının 10 puanlık, 500 bin liralık kredi kullanımının ise 12 puanlık faiz veya kar payı kısmını biz karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

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KOSGEB'den girişimcilere faiz müjdesi! KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

15 BİN LİRA DAHA AZ FAİZ ÖDENECEK

Uzkurt, kredi kullanan KOBİ'ler için avantajlı olan revizyonla artık işletmelerin 15 bin liraya kadar daha az faiz ve kar payı ödeyeceklerini belirterek, her iki kredinin de işletme kredisi ve makine teçhizat kredisi olarak kullanılmasının mümkün olacağını vurguladı.