KOSGEB'den girişimcilere faiz müjdesi! KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

KOSGEB'den işletme açmak isteyenlere müjde geldi. Girişimcinin en büyük desteklerinden olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi kredi faiz oranını 175 baz puan geriletti. Müjdeyi, KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt duyurdu. Uzkurt, "50 bin liralık kredi kullanımının 10 puanlık, 500 bin liralık kredi kullanımının ise 12 puanlık faiz veya kar payı kısmını biz karşılıyoruz." dedi. Peki, KOSGEB kredisi veren bankalar hangileri? KOSGEB başvuru şartları neler? KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 26.11.2019 10:22Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 10:31