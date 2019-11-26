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EYT çıkacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite'nin Beşinci Toplantısı'na katılmak için gittiği Katar'dan dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemdeki tüm sorulara yanıt veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT konusu ile ilgili soruları da detayları ile yanıtladı. EYT konusunun manipüle edildiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu; fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak." dedi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun EYT konusundaki açıklamalarını siyaseten rant elde etme olduğunu söyledi. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT konusunda yaptığı açıklamaların tamamı...

Giriş Tarihi: 26.11.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 11:32
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EYT çıkacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme dair sorularına yanıt verdi. Başkan Erdoğan, EYT ile ilgili görüşlerini bir kez daha dile getirdi. Ülke ekonomisini düşünmek zorunda olduklarını belirten Erdoğan, muhalefetin ülke çıkarlarını düşünmeden siyasi söylemlerle ortamı manipüle etmesini eleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT konusunun seçim malzemesi yapılmasının doğru olmadığını söyleyerek, "Şu anda İskandinav ülkeleri artık bu işten vazgeçme noktasına geldiler. Emeklilikte yaş olayını 70'in üstüne çıkarıyorlar. Biz de ise tam aksi. Kaldı ki Bay Kemal kendi döneminde emeklilik yaşının yükseltilmesini savunan birisidir." dedi. İşte detaylar...

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EYT çıkacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

"Son günlerde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu üzerinden yeniden gündem oluşturuluyor. Kitlelerin etkilenmesine dönük çabaları nasıl yorumluyorsunuz? Ekonomideki son duruma ilişkin değerlendirmeniz nedir?" şeklindeki soruya yanıt veren Erdoğan, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu; fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak.

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EYT çıkacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması!

Bunun, ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir. Şu anda İskandinav ülkeleri artık bu işten vazgeçme noktasına geldiler. Emeklilikte yaş olayını 70'in üstüne çıkarıyorlar. Biz de ise tam aksi. Kaldı ki Bay Kemal kendi döneminde emeklilik yaşının yükseltilmesini savunan birisidir. Fakat burada tamamıyla siyasi davranıyor, buradan ne elde ederiz diye bakıyor ve böyle bir tezi savunmaya çalışıyor. Geçenlerde çok açık net söyledim.

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EYT çıkacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması!

Seçim kaybına vesile dahi olsa biz asla ülkemizin, milletimizin zararına olacak bir vaadin içine girmeyiz. Kaldı ki bir taraftan işsizlik konusunda mücadele veriyoruz diğer taraftan işsizliğe zemin oluşturacak taleplerle karşılaşıyoruz. Bu insanlar çalışıyor zaten.

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EYT çıkacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması!

Bu insanları niye kapıya koyup, sonra iş arama yoluna sokalım. Çünkü ne olacak? Yine iş arayacak. Ondan sonra da maalesef bir başkasının istihdam hakkını kullanmış olacak. Bunlara niçin böyle bir yol aralayalım? Bu, Türkiye ekonomisi için çok ciddi bir zarardır.