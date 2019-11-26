EYT çıkacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite'nin Beşinci Toplantısı'na katılmak için gittiği Katar'dan dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemdeki tüm sorulara yanıt veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT konusu ile ilgili soruları da detayları ile yanıtladı. EYT konusunun manipüle edildiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu; fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak." dedi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun EYT konusundaki açıklamalarını siyaseten rant elde etme olduğunu söyledi. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT konusunda yaptığı açıklamaların tamamı...

Giriş Tarihi: 26.11.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 11:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





