Konut kredisi olanlar dikkat! Mahkemeden çok önemli iade kararı!
Tüketici Mahkemesi, konut kredisi ile ilgili flaş bir karara imza attı. Konut kredisi kullanarak ipotekli bir ev satın alan vatandaş, taksitler devam ederken yaşama veda etti. Vatandaşın borcu aile bireylerine kaldı. Aile bireyleri, yaklaşık 4 yıl ödeme yapılmış olan kredi için Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, bankanın hayat sigortası başvurusunu gerçekleştirmediğini, ölen kişinin hayat sigortası talebinde bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine başlatılan işlemlerde 4 yıllık ödeme aileye iade edildi. Banka kusurlu bulunduğu için ailenin konut kredisi borcu da silindi. Uzmanlar, konut kredisi kullanacak vatandaşları hayat sigortası konusunda uyarıyor. Tüketici, hayat sigortası talebinde bulunmazsa borcu ödemek zorunda kalıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.11.2019 09:54Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 10:05