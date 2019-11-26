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Konut kredisi olanlar dikkat! Mahkemeden çok önemli iade kararı!

Tüketici Mahkemesi, konut kredisi ile ilgili flaş bir karara imza attı. Konut kredisi kullanarak ipotekli bir ev satın alan vatandaş, taksitler devam ederken yaşama veda etti. Vatandaşın borcu aile bireylerine kaldı. Aile bireyleri, yaklaşık 4 yıl ödeme yapılmış olan kredi için Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, bankanın hayat sigortası başvurusunu gerçekleştirmediğini, ölen kişinin hayat sigortası talebinde bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine başlatılan işlemlerde 4 yıllık ödeme aileye iade edildi. Banka kusurlu bulunduğu için ailenin konut kredisi borcu da silindi. Uzmanlar, konut kredisi kullanacak vatandaşları hayat sigortası konusunda uyarıyor. Tüketici, hayat sigortası talebinde bulunmazsa borcu ödemek zorunda kalıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.11.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 10:05
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Konut kredisi olanlar dikkat! Mahkemeden çok önemli iade kararı!

TÜKETİCİ Mahkemesi, çektiği konut kredisini öderken ölen kişinin kalan borcunu mirasçılarından talep eden bankanın hayat sigortası yapmadığı ortaya çıkınca 4 yıl boyunca ödenen kredilerin iadesine hükmetti. Dava dosyasına göre, C.K, 2012 yılında bir kamu bankasından 66 bin TL tutarında konut kredisi çekti. C.K, 3 Kasım 2014 yılında hayatını kaybetti. C.K'nın mirasçıları, kredi borucunu 2018 yılına kadar ödemeye devam etti. Ancak aile, ödeme yapılmasına ve onay verilmesine rağmen bankanın C.K için hayat sigortası yapmadığını tespit etti.

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Konut kredisi olanlar dikkat! Mahkemeden çok önemli iade kararı!

BANKA KUSURLU BULUNDU

Bunun üzerine aile, avukatı Fırat Bilici aracılığıyla Ankara 13. Tüketici mahkemesine dava açtı. Dava dilekçesinde, "Davacıların, miras bırakanlarının vefatı üzerine, sigortadan yararlanmak üzere davalıya başvurmaları ile davalının sigorta yapma yükümlülüğünü miras bırakanın açık muvafakati olmasına rağmen yerine getirmediği bu sebeple de yararlanamayacakları ortaya çıkmıştır.

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Konut kredisi olanlar dikkat! Mahkemeden çok önemli iade kararı!

Davalının, bakiye kredi borcunu, mirasçılarından talep etmeye devam etmesi nedeniyle işbu dava açılmıştır. Davalı, vefat eden C. K ile aralarında imzaladıkları sözleşme ve Borçlar Kanunu'nun vekillik ile ilgili maddeleri uyarınca muris C. K sigortayı yapmakla yükümlenmiştir" denildi.

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Konut kredisi olanlar dikkat! Mahkemeden çok önemli iade kararı!

BANKA SİGORTA YAPMADI

Hürriyet'in haberine göre; mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi hazırladığı raporda, "Taahhütname başlığı altında krediye ilişkin konut ve hayat sigortalarının yapılmasını açık ve net bir şekilde talep etmiş olduğu, bu talebe karşılık, davalı bankanın konut finansman kredisine ilişkin hayat sigortası sözleşmesini yapmadığının tespit edildiği, söz konusu kredi borçlusunun hayat sigortasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık beyanı olup olmadığının görülemediği, müşterinin talebine rağmen hayat sigortasının yapılmadığı" tespitinde bulundu.

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Konut kredisi olanlar dikkat! Mahkemeden çok önemli iade kararı!

Mahkeme, açılan davanın kabulüne karar verdi. Geçen hafta taraflara tebliğ edilen kararda, C.K.'nın varislerinin ölüm tarihi olan 3 Kasım 2014 tarihinden 1 Ekim 2018 tarihine kadar kredi taksitlerini ödedikleri ve yapılan toplam ödemenin 40 bin 204 TL olduğu banka tarafından sunulan belgeler kapsamında anlaşıldığı belirtilerek, "Talebe rağmen yapılmayan hayat sigortası nedeniyle davacı mirasçılardan kalan kredi borç bakiyesinin tahsil edilemeyeceği hususu sübut bulmuştur. Bu kapsamda davacılar tarafından davalı bankaya yapılan 40 bin 204 TL'lik ödeme yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir" dedi.