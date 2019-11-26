Konut kredisi olanlar dikkat! Mahkemeden çok önemli iade kararı!

Mahkeme, açılan davanın kabulüne karar verdi. Geçen hafta taraflara tebliğ edilen kararda, C.K.'nın varislerinin ölüm tarihi olan 3 Kasım 2014 tarihinden 1 Ekim 2018 tarihine kadar kredi taksitlerini ödedikleri ve yapılan toplam ödemenin 40 bin 204 TL olduğu banka tarafından sunulan belgeler kapsamında anlaşıldığı belirtilerek, "Talebe rağmen yapılmayan hayat sigortası nedeniyle davacı mirasçılardan kalan kredi borç bakiyesinin tahsil edilemeyeceği hususu sübut bulmuştur. Bu kapsamda davacılar tarafından davalı bankaya yapılan 40 bin 204 TL'lik ödeme yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir" dedi.