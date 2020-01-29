29 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

KOSGEB KOBİ'lere 12 ay ödemesiz 100 bin TL kredi! Faiz de alınmayacak...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremden etkilenen KOBİ'ler ile işletmelere 100 bin liraya kadar acil destek kredisi verilecek. Kredinin faizi KOSGEB tarafından karşılanacak ve ilk 12 ayı ödemesiz olacak. Esnaf bu uygulamayla yaralarını sarmaya çalışacak. Bölge halkına her türlü maddi ödenek de ilgili kurumlar tarafından sunuluyor. İşte KOSGEB KOBİ'lere 12 ay ödemesiz 100 bin TL kredi uygulamasının detayları...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 09:47
  • 1
  • 9
KOSGEB KOBİ'lere 12 ay ödemesiz 100 bin TL kredi! Faiz de alınmayacak...

Elazığ ve Malatya'da deprem felaketinden etkilenen KOBİ'ler ile işletmeler 100 bin liraya kadar acil destek kredisinden yararlanabilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen bakanlığın ilgili kuruluşu KOSGEB, deprem bölgesine yönelik "Acil Destek Kredisi Programı" başlattı.

  • 2
  • 9
KOSGEB KOBİ'lere 12 ay ödemesiz 100 bin TL kredi! Faiz de alınmayacak...

Programdan, deprem felaketinden etkilenen ve bu durumunu valilik, kaymakamlık gibi ilgili resmi makamlardan belgeleyen KOBİ'ler ile işletmeler faydalanabilecek.

  • 3
  • 9
KOSGEB KOBİ'lere 12 ay ödemesiz 100 bin TL kredi! Faiz de alınmayacak...

İşletme başına sağlanacak kredinin üst limiti 100 bin lira olacak. Krediye ait faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı 3'er aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay olarak uygulanacak.

  • 4
  • 9
KOSGEB KOBİ'lere 12 ay ödemesiz 100 bin TL kredi! Faiz de alınmayacak...

KGF DE DEVREYE GİRECEK
Teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler için Kredi Garanti Fonu (KGF) devreye girecek.

KOSGEB tarafından uygulanan 2018 yılı "Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı" ve "KOBİ Finansman Destek Programı"ndan yararlanmış ve halen kredi geri ödemeleri devam eden Malatya ve Elazığ'daki KOBİ ve işletmelerin ödemeleri Ocak 2021'e kadar ertelenecek.

  • 5
  • 9
KOSGEB KOBİ'lere 12 ay ödemesiz 100 bin TL kredi! Faiz de alınmayacak...

Uygulanmakta olan, KOBİ Finansman Destek Programı'ndan 2020'de yararlanacak Malatya ve Elazığ'daki KOBİ ve işletmelerin kredi geri ödemeleri 1 Ocak 2021'de başlayacak.