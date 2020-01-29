Emekliye 2500 TL müjdesi! 2020 emekli promosyonu en yüksek ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?

Emekli promosyonu için geri sayım başladı. 2017 yılının Mart ayında yürürlüğe giren emekli promosyon uygulamasında üçüncü yıl doluyor. Emeklilere 300 TL ile 450 TL arasında ödeme yapan bankalar 3 yıllık maaş müşterisi olma sözü almıştı. Emekliler promosyon ödemelerini alarak sözleşmeleri imzaladı. Aradan geçen yıllarda emekli promosyonu cazibesini yitirdi. Ancak bu yıl emekliler sistemden ayrılarak başka bankaya imza atabilir. Bu nedenle promosyon ödeme yarışı yeniden alev aldı. Bankalar adeta birbirleriyle savaşa girdi. 700 TL'ye kadar yükselen emekli promosyonu bir özel bankanın hamlesiyle 2500 TL'yi gördü. Peki, 2020 emekli promosyonu en yüksek ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 11:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





