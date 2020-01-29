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Emekliye 2500 TL müjdesi! 2020 emekli promosyonu en yüksek ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?

Emekli promosyonu için geri sayım başladı. 2017 yılının Mart ayında yürürlüğe giren emekli promosyon uygulamasında üçüncü yıl doluyor. Emeklilere 300 TL ile 450 TL arasında ödeme yapan bankalar 3 yıllık maaş müşterisi olma sözü almıştı. Emekliler promosyon ödemelerini alarak sözleşmeleri imzaladı. Aradan geçen yıllarda emekli promosyonu cazibesini yitirdi. Ancak bu yıl emekliler sistemden ayrılarak başka bankaya imza atabilir. Bu nedenle promosyon ödeme yarışı yeniden alev aldı. Bankalar adeta birbirleriyle savaşa girdi. 700 TL'ye kadar yükselen emekli promosyonu bir özel bankanın hamlesiyle 2500 TL'yi gördü. Peki, 2020 emekli promosyonu en yüksek ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 11:07
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Emekliye 2500 TL müjdesi! 2020 emekli promosyonu en yüksek ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?

Emekliye promosyon müjdesi art arda geliyor. Emeklilere maaşlarını taşımaları karşılığında bankalar tarafından bir kereye mahsus olarak ödenen promosyonlar emeklinin en önemli ek ödemesi durumunda. Emekliler bankalara maaşlarını taşımaları karşılığında en yüksek maaşı almanın peşinde. Türkiye Bankalar Birliği ile SGK arasındaki promosyon görüşmesi Şubat ayında yapılacak. Gözler bu görüşmede. Emeklileri temsilen Türkiye Emekliler Derneği de masada olmak istiyor. Uzmanlar Mart ayına kadar promosyon için beklemenin avantaj sağlayacağı görüşünde. Şu anda emekliler 2500 TL'ye kadar promosyon alabiliyor. Peki, 2020 emekli promosyonu en yüksek ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek? İşte detaylar...

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Emekliye 2500 TL müjdesi! 2020 emekli promosyonu en yüksek ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?

KRİTİK GÖRÜŞME ŞUBAT AYINDA

Emekli promosyon ödemeleri 2017 yılında ilk kez yapıldı. Ödemelerin üçüncü yılı bu yıl Mart ayında dolacak. Türkiye Bankalar Birliği ve SGK yeni protokol için Şubat ayında masaya oturacak. Emekliler görüşmeleri heyecanla bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği, emeklileri temsilen masada olmak istediğini açıkladı.

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Emekliye 2500 TL müjdesi! 2020 emekli promosyonu en yüksek ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?

BANKALARIN ŞARTLARINA DİKKAT EDİN

A Haber ekranlarında promosyon ile ilgili en güncel ve doğru bilgileri aktaran Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emeklilere bazı dayatmalar yapıldığını söyledi. Emeklilerin acele etmemesini ve yeni teklifleri beklemesini söyleyen Erdem, "Promosyon teklifleri sırasında kart kullanımı, fatura ödeme talimatı istenebiliyor. Bunlara dikkat edin." dedi.

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Emekliye 2500 TL müjdesi! 2020 emekli promosyonu en yüksek ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?

BANKALAR EMEKLİ PASTASINDAN PAY ALMAK İSTİYOR

Yaklaşık 13 milyon emekliye geçen yıl aylıkları karşılığında 300 milyar lira civarında ödeme yapan SGK'nin emeklilere bu yıl 350 milyar lira aylık ödemesi öngörülüyor.

Kurum, geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kapsamında da emeklilere 21,4 milyar lira ödeme yapmıştı.

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Emekliye 2500 TL müjdesi! 2020 emekli promosyonu en yüksek ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?

2500 TL'Yİ GÖRDÜ

Bankaların sunduğu teklifler 2500 TL'ye kadar çıkıyor. Gerekli şartları yerine getiren emekliler 2500 TL promosyon alabilecek.