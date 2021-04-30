01 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır? 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru imkanı! Detaylar belli oldu...

KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır? 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru imkanı! Detaylar belli oldu...

KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Mikro işletmeler, 30 bin liraya kadar küçük işletmeler, 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklar. Ödemeden yararlanmak isteyen vatandaşlar için detayları haberimizde derledik. İşte, KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 30.04.2021 23:09 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 23:12
  • 1
  • 8
KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır? 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru imkanı! Detaylar belli oldu...

KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı merak edilen hususlar arasında yer alıyor. 3 yıl geri ödemesiz başvuru imkanı doğdu. Detaylar belli oldu. KOSGEB faizsiz kredi başvuru tarihi, yeni pandemi destek paketi ile beraber açıklandı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), yeni programı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. Tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır? 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru imkanı! Detaylar belli oldu...

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

KOSGEB faizsiz kredi başvurusu 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren başlıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile yapılabilecek.

Başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detayların ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

  • 3
  • 8
KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır? 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru imkanı! Detaylar belli oldu...

KOSGEB 3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Mikro işletmeler, 30 bin liraya kadar küçük işletmeler, 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklar. KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz.

  • 4
  • 8
KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır? 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru imkanı! Detaylar belli oldu...

Bu destek öncelikle Kovid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler de bu desteğe başvurabilecektir.

  • 5
  • 8
KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır? 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru imkanı! Detaylar belli oldu...

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Bu destek, öncelikle Covid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir." diye konuştu.