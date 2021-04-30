KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır? 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru imkanı! Detaylar belli oldu...

KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Mikro işletmeler, 30 bin liraya kadar küçük işletmeler, 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklar. Ödemeden yararlanmak isteyen vatandaşlar için detayları haberimizde derledik. İşte, KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır?