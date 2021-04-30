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Tarih belli oldu, hesaplara yatacak! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 zamlı emekli ikramiyesi...
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında emekli bayram ikramiyelerinin tutarı merak ediliyordu. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği ikramiye zamları belli oldu. Emekliler Ramazan Bayramı öncesi 1.100 TL ikramiye alacaklar. İşte, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 zamlı emekli ikramiyesi...
Giriş Tarihi: 30.04.2021 23:50 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 23:50
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