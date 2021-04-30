Tarih belli oldu, hesaplara yatacak! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 zamlı emekli ikramiyesi...

İKRAMİYE İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?

Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bunun için emeklilerin herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmuyor. Bugüne kadar yapılan uygulamada olduğu gibi para ilan edilen tarihte hesaplarda olacak.