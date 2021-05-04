Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur ödeme takvimi...

12,7 milyon emekli (SSK, Bağ- Kur ve memur emeklileri) bayram ikramiyesi için gün sayıyor. Emeklilerin kendileri gibi, dul ve yetimleri de ikramiye alabilecek. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihe çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ödemelerin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte SSK Bağ-Kur ödeme takvimi...