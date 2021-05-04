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Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur ödeme takvimi...

12,7 milyon emekli (SSK, Bağ- Kur ve memur emeklileri) bayram ikramiyesi için gün sayıyor. Emeklilerin kendileri gibi, dul ve yetimleri de ikramiye alabilecek. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihe çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ödemelerin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte SSK Bağ-Kur ödeme takvimi...

Giriş Tarihi: 04.05.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 12:31
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Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur ödeme takvimi...

Emeklilere dini bayramlarda 1000'er lira ikramiye verilmesi uygulaması 2018'de başlamıştı. Bu yıl enflasyon oranına göre artış yapılacağı duyurulan bayram ikramiyesinin 1.100 TL'ye yükseldiği müjdelendi. Bayram ikramiyesine zam yapılmasının ardından gözler ödeme tarihlerine çevrilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2021 SSK Bağ-Kur bayram ikramiyesi ödeme takvimi...

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Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur ödeme takvimi...

2021 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi, bayramdan önce hesaplarda olacak. 2021 bayram ikramiyesi SSK emeklilerine 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise 7 Mayıs'ta ödenecek.

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Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur ödeme takvimi...

BAKAN BİLGİN'DEN "İKRAMİYE" AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenlemeyle emekli bayram ikramiyesinin 1100 liraya yükseltildiğini anımsattı.

Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyesinin bayramdan önceki hafta ödeneceğini vurgulayan Bilgin, "12,7 milyon emekliye 12,3 milyar lira ikramiye ödenecek. SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak." ifadelerini kullandı.

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Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur ödeme takvimi...

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiyemizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Emeklilerimizin aileleriyle hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum."

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Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur ödeme takvimi...

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.