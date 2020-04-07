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Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereye ödenecek?

Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler? Corona virüs sebebiyle işten ayrılmak zorunda kalanlar için İŞKUR kısa çalışma ödeneği veriyor. Ücretsiz işten ayrılanlar ve çalışamayanlara devlet tarafından işsizlik maaşı ödemesi yapılacak. İŞKUR üzerinden yapılacak olan başvurular e-Devlet üzerinden de takip edilebilecek. Peki, kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler? 2020 kısa çalışma ödeneği başvuru nasıl yapılır? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar? Kısa çalışma ödeneği nereye yatırılacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 12:04
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Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereye ödenecek?

Halihazırda 5 bin lira brüt ücreti olan bir çalışanın banka hesabına 3 bin 795 lira net maaş yatar. Bu çalışanın İŞKUR'dan alabileceği 'Kısa Çalışma Ödeneği' (K.Ç.Ö) ise 3 bin lira.

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Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereye ödenecek?

Hürriyeti'in haberine göre binde 7.59 oranında damga vergisi kesintisinden sonra ise 2 bin 977 lira olarak net ödenek hesaplanır. Brüt ücretin yüzde 60'ı üzerinden hesaplanan ödenekle, çalışan bu dönemi nette aylık 818 lira (yüzde 21.5) gelir kaybıyla geçiştirmiş olur.

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Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereye ödenecek?

3 bin lira olarak hesapladığımız ödenek örneği, faaliyetin tamamen (en az dört hafta süreyle) durduğu işyerleri için geçerli. Haftalık çalışma süreleri (en az 1/3 oranında) azalan işyerlerinde ödenek hesabının 'çalışılmayan süreler için' ayrıca yapılması gerekecektir.

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Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereye ödenecek?

Çalışana İŞKUR tarafından en fazla 3 ay boyunca bu ödeme yapılabiliyor.

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Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereye ödenecek?

Daha farklı ücreti olan çalışanlar için de aşağıdaki tabloda İŞKUR'dan alınabilecek ödenek miktarları görülebilir.