Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereye ödenecek?

Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler? Corona virüs sebebiyle işten ayrılmak zorunda kalanlar için İŞKUR kısa çalışma ödeneği veriyor. Ücretsiz işten ayrılanlar ve çalışamayanlara devlet tarafından işsizlik maaşı ödemesi yapılacak. İŞKUR üzerinden yapılacak olan başvurular e-Devlet üzerinden de takip edilebilecek. Peki, kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler? 2020 kısa çalışma ödeneği başvuru nasıl yapılır? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar? Kısa çalışma ödeneği nereye yatırılacak? İşte detaylar...