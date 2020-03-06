Koronavirüs altının da ateşini yükseltti! 6 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar olacak?

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Koronavirüse ilişkin gelişmeler sonrası yükselişe devam eden altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Dünkü kapanışta 325 liradan işlem gören gram altın, haftanın son işlem gününe 330 liradan başladı. Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 531 liradan satıldı. Peki, şu dakikalarda gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Mart canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 06.03.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 09:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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