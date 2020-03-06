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Koronavirüs altının da ateşini yükseltti! 6 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar olacak?

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Koronavirüse ilişkin gelişmeler sonrası yükselişe devam eden altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Dünkü kapanışta 325 liradan işlem gören gram altın, haftanın son işlem gününe 330 liradan başladı. Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 531 liradan satıldı. Peki, şu dakikalarda gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Mart canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 06.03.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 09:34
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Koronavirüs altının da ateşini yükseltti! 6 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar olacak?

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Gram altın fiyatları dünkü kapanışta 325 liradan işlem görmüştü. Yeni güne 330 liradan başlayan gram altının yanı sıra çeyrek altın fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Düğün sezonunun başlaması ile birlikte daha çok ilgi gören altında koronavirüse ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Mart canlı altın fiyatları...

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Koronavirüs altının da ateşini yükseltti! 6 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar olacak?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüse ilişkin ölümlerin artmasıyla güvenli liman olarak tercih edilen altında yükseil devam ediyor.

İşte canlı altın fiyatları:

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Koronavirüs altının da ateşini yükseltti! 6 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar olacak?

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Koronavirüs altının da ateşini yükseltti! 6 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar olacak?

ALTININ KİLOGRAMI 322 BİN 850 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 322 bin 850 liraya yükseldi.

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Koronavirüs altının da ateşini yükseltti! 6 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar olacak?

Altın piyasasında, en düşük 319 bin 700 lira, en yüksek 323 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 322 bin 850 liradan tamamladı.