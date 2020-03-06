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Halkbank'tan emeklilere müjde! 2020 Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyon ne zaman yatar?

Halkbank emekli promosyon ücreti belli oldu. Milyonlarca emekliye müjdeli haberi duyuran Halkbank, SSK ve Bağkur emeklilerinin başvurularını kolaylıkla yapabilmeleri için kılavuz yayımladı. Buna göre, maaşını 3 yıl Halkbank'tan alma taahhütü veren emeklilere promosyon ödemesi yapılacak. Peki, 2020 Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyon ne zaman yatar?

Giriş Tarihi: 06.03.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 10:32
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Halkbank'tan emeklilere müjde! 2020 Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyon ne zaman yatar?

Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyonu ne zaman yatar? Milyonlarca emekli promosyon ödemeleri ile ilgili araştırmalarını sürdürürken, Halkbank'tan müjdeli haber geldi Halkbank, emeklilere yönelik promosyon ödemesi uygulaması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayacağını duyurdu. Peki, 2020 Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyon ne zaman yatar? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

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Halkbank'tan emeklilere müjde! 2020 Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyon ne zaman yatar?

2020 HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank'ın promosyon tutarı, 1500 TL'ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak.

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Halkbank'tan emeklilere müjde! 2020 Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyon ne zaman yatar?

HALKBANK PROMOSYON NE ZAMAN YATAR?

Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma taahhüdü verecek. Ödemeler başvuruların yapılmasının ardından gerçekleştirilecek.

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Halkbank'tan emeklilere müjde! 2020 Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyon ne zaman yatar?

Başvurular Halkbank şubeleri, ATM'leri, İnternet Şubesi ve "0850 222 0 400" DIALOG kanalı aracılığıyla yapılabilecek.

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Halkbank'tan emeklilere müjde! 2020 Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyon ne zaman yatar?

Emekli maaşını Halkbank üzerinden alanlar, 750 TL'ye kadar promosyon ödemesinin yanı sıra yurt geneline yaygın şube ve ATM ağından maaş tutarının tamamını çekebilme imkanına sahip olacak.