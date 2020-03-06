Halkbank'tan emeklilere müjde! 2020 Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyon ne zaman yatar?

Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyonu ne zaman yatar? Milyonlarca emekli promosyon ödemeleri ile ilgili araştırmalarını sürdürürken, Halkbank'tan müjdeli haber geldi Halkbank, emeklilere yönelik promosyon ödemesi uygulaması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayacağını duyurdu. Peki, 2020 Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyon ne zaman yatar? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...