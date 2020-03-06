Halkbank'tan emeklilere müjde! 2020 Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyon ne zaman yatar?
Halkbank emekli promosyon ücreti belli oldu. Milyonlarca emekliye müjdeli haberi duyuran Halkbank, SSK ve Bağkur emeklilerinin başvurularını kolaylıkla yapabilmeleri için kılavuz yayımladı. Buna göre, maaşını 3 yıl Halkbank'tan alma taahhütü veren emeklilere promosyon ödemesi yapılacak. Peki, 2020 Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyon ne zaman yatar?
Giriş Tarihi: 06.03.2020 10:29Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 10:32