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Dolar koronavirüs endişesiyle yükseldi! 6 Mart euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?

Dolar son dakika... Dolar kuru dün Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası 6.07 seviyeleri kadar gerilesede, koronavirüs endişesi nedeniyle yeniden 6.10'lu seviyelere çıktı. Haftanın son işlem gününde de koronavirüse ilişkin gelişmeler yakından takip edilecek. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Mart güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

Giriş Tarihi: 06.03.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 09:18
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Dolar koronavirüs endişesiyle yükseldi! 6 Mart euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?

Dolar ne kadar? Döviz kurlarında koronavirüse ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Dün Moskovadan gelen olumlu haberler sonrası düşüşe geçen dolar kuru, koronavirüs endişesiyle yeniden yükseldi. Dünkü kapanışta dolar en düşük 6.0635 lira ve en yüksek 6.1084 lirayı gördükten sonra 6.10 – 6.11 lira aralığında, euro ise en düşük 6.7574 lira ve en yüksek 6.8413 lirayı gördükten sonra 6.83– 6.84 lira aralığında işlem görmüştü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Mart canlı döviz kurları...

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Dolar koronavirüs endişesiyle yükseldi! 6 Mart euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?

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Dolar koronavirüs endişesiyle yükseldi! 6 Mart euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?

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Dolar koronavirüs endişesiyle yükseldi! 6 Mart euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?

Avrupa borsaları koronavirüs salgını endişesiyle günü düşüşle kapattı

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,35 azalarak 381,07 puandan kapandı.

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Dolar koronavirüs endişesiyle yükseldi! 6 Mart euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,90 azalarak 5.361,10 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,51 düşüşle 11,944,72 seviyesinden kapandı.