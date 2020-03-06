Dolar koronavirüs endişesiyle yükseldi! 6 Mart euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?

Dolar ne kadar? Döviz kurlarında koronavirüse ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Dün Moskovadan gelen olumlu haberler sonrası düşüşe geçen dolar kuru, koronavirüs endişesiyle yeniden yükseldi. Dünkü kapanışta dolar en düşük 6.0635 lira ve en yüksek 6.1084 lirayı gördükten sonra 6.10 – 6.11 lira aralığında, euro ise en düşük 6.7574 lira ve en yüksek 6.8413 lirayı gördükten sonra 6.83– 6.84 lira aralığında işlem görmüştü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Mart canlı döviz kurları...