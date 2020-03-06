Dolar koronavirüs endişesiyle yükseldi! 6 Mart euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?
Dolar son dakika... Dolar kuru dün Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası 6.07 seviyeleri kadar gerilesede, koronavirüs endişesi nedeniyle yeniden 6.10'lu seviyelere çıktı. Haftanın son işlem gününde de koronavirüse ilişkin gelişmeler yakından takip edilecek. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Mart güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...
Giriş Tarihi: 06.03.2020 09:15Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 09:18