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Konutta 52 bin TL indirim! 31 Aralık son gün...

Konut satışları yılın son çeyreğinde resmen patladı. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'e düşürmesinin ardından konut kredisi faizleri yüzde 1'in altına geriledi. 9 banka konut kredisi faiz oranını 0,99 seviyesine çekerken, birçok konut firması da yaptığı anlaşmalarla faizleri 0,79'lara kadar geriletti. Vatandaşlar faiz indirimi gerçekleşmeden önce 200 bin TL kredide 100 bin TL civarında fazla faiz ödüyordu. Konut alımlarını artıran bir numaralı etken faiz indirimi olsa da, devletin attığı KDV ve tapu harcı indirimi hamleleri de vatandaşların ilgisini artırıyor. Tapu harcı konut bedelinin yüzde 4'ü kadar tahsil edilirken, yıl sonuna kadar yüzde 3 olarak uygulanıyor. Ayrıca KDV yüzde 18 olarak eklenirken, yıl sonuna kadar yüzde 8 olarak tahsil ediliyor. Bu da vatandaşlara 500 bin TL'lik konutta 52 bin TL kazanç sağlıyor. Uzmanlar bu kadar büyük fırsatların bir daha gelmeyeceğini belirterek, "Stoklar eriyor, elinizi çabuk tutun" çağrısında bulunuyor. İşte konutta KDV ve tapu harcı indirimi ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 10:25
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Konutta 52 bin TL indirim! 31 Aralık son gün...
Konutta 52 bin TL indirim! 31 Aralık son gün...

Gayrimenkul sektörü temsilcilerine göre tüketici için fırsat dönemini yaşıyoruz. Hem kamunun KDV ve tapu harcı indirimleri, hem bankaların düşük faiz imkanı hem de firmaların devreye aldığı kampanyalar önemli avantajlar sağlıyor. 31 Aralık tarihine kadar KDV'nin yüzde 18 yerine yüzde 8, tapu harçlarının da yüzde 4 yerine yüzde 3 olarak uygulanacağını hatırlatan sektör temsilcileri, "İhtiyacı olan da yatırım yapacak vatandaş da bu fırsatı kaçırmasın" diyor.

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Konutta 52 bin TL indirim! 31 Aralık son gün...
Konutta 52 bin TL indirim! 31 Aralık son gün...

İHTİYACI OLAN BEKLEMESİN

"Konut piyasasında hiçbir zaman bu kadar fırsat aynı anda sunulmadı" diyen İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, konut alacak vatandaşa 'beklemeyin' uyarısında bulundu. Durbakayım vatandaşların lehine olan tabloyu şöyle anlattı: "Konutta maliyet artışı yüzde 50'yi aştı.

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Konutta 52 bin TL indirim! 31 Aralık son gün...
Konutta 52 bin TL indirim! 31 Aralık son gün...

Buna rağmen firmalar fiyat artışı yapamadı. Ama bu durum eldeki konut için geçerli, yenisinde bu fiyatı bulmak imkansız. Bugün yeni başlanan projede fiyatlar en az yüzde 50 fazla olacak. KDV ve tapu harcı indirimleri de yıl sonunda bitecek. Bu da alıcı için önemli bir avantaj. Kamu bankalarının başlattığı ve özel bankaların da katıldığı düşük faizli kredi imkanı da bir başka fırsat. Bu da alıcının harekete geçmesini sağlıyor."

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Konutta 52 bin TL indirim! 31 Aralık son gün...
Konutta 52 bin TL indirim! 31 Aralık son gün...

Gayrimenkul geliştiren firmaların da son aylarda önemli kampanyaları devreye aldığını belirten Durbakayım, bunların da sürekli olmayacağına dikkat çekti. Durbakayım, "Peşinatı öteleyen firmalar 60 aya kadar 0 faiz uyguluyor, daha uzun vadede faizi 0.68'lere kadar çekiyor. Nakit alımlarda ise yüzde 20'lere varan indirimler yapılıyor" dedi.

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Konutta 52 bin TL indirim! 31 Aralık son gün...
Konutta 52 bin TL indirim! 31 Aralık son gün...

ZAM KAÇINILMAZ

Konut ruhsatlarındaki düşüşe dikkat çeken Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, "Bu yılın 9 ayında yapı ruhsatları geçen yıla göre daire bazında yüzde 64 azaldı. Stokları eriten firmalar bu dönemde yeni projeye başlamadı.