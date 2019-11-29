Konutta 52 bin TL indirim! 31 Aralık son gün...

Konut satışları yılın son çeyreğinde resmen patladı. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'e düşürmesinin ardından konut kredisi faizleri yüzde 1'in altına geriledi. 9 banka konut kredisi faiz oranını 0,99 seviyesine çekerken, birçok konut firması da yaptığı anlaşmalarla faizleri 0,79'lara kadar geriletti. Vatandaşlar faiz indirimi gerçekleşmeden önce 200 bin TL kredide 100 bin TL civarında fazla faiz ödüyordu. Konut alımlarını artıran bir numaralı etken faiz indirimi olsa da, devletin attığı KDV ve tapu harcı indirimi hamleleri de vatandaşların ilgisini artırıyor. Tapu harcı konut bedelinin yüzde 4'ü kadar tahsil edilirken, yıl sonuna kadar yüzde 3 olarak uygulanıyor. Ayrıca KDV yüzde 18 olarak eklenirken, yıl sonuna kadar yüzde 8 olarak tahsil ediliyor. Bu da vatandaşlara 500 bin TL'lik konutta 52 bin TL kazanç sağlıyor. Uzmanlar bu kadar büyük fırsatların bir daha gelmeyeceğini belirterek, "Stoklar eriyor, elinizi çabuk tutun" çağrısında bulunuyor. İşte konutta KDV ve tapu harcı indirimi ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 10:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





