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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank, Akbank Garanti konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük kredi faizi ne kadar?

Merkez Bankası'nın politika faiz oranını 3 ayda 10 puan düşürmesiyle başlayan faiz indirim yarışı devam ediyor. Kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankaları faiz ve kar oranlarını 0,98'e kadar düşürmüş durumda. Faiz ve kar indirimlerinin ardından konut satışları patladı. Son çeyrekte ev stokları tükenirken, ipotekli konut satışlarında rekor kırıldı. Katılım bankaları ile birlikte 10 banka yüzde 1'in altında oranla kredi imkanı sunuyor. Birçok banka da 1,10'un altında oranlarla konut kredisi veriyor. Ayrıca ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları da sert şekilde geriledi. Yüzde 1'in altında faiz oranı ile ihtiyaç kredisi almak mümkün. Birçok vatandaş yüksek faiz oranı ile çektiği krediyi, daha düşük oranlarla bir başka bankaya taşıma işlemi başlatmış durumda. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar en uygun seçenekleri gün aşırı araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük kredi faizi ne kadar? İşte 29 Kasım kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 10:47
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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank, Akbank Garanti konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük kredi faizi ne kadar?

Konut kredisi faiz oranları gerilemeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz hamlelerinin ardından bankalardan cesur adımlar gelmeye başladı. 3 toplantıda politika faizini 10 puan gerileten Merkez Bankası, bankaların önünü açtı. İpotekli konut satışları 0,99 oran ile patlarken, taşıt kredisi kampanyaları ile de araç satışları hareketlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yılda da faiz indirimlerinin süreceğini söyledi. Merkez Bankası'nın politika faizini yılın son toplantısında 2 puan daha gerileterek yüzde 12'ye sabitlemesi bekleniyor. Birçok banka Merkez Bankası'nın 12 Aralık'taki Para Politikaları Kurulu toplantısını bekliyor. İndirimler bu toplantının ardından daha da hızlanacak gibi görünüyor. 25 Kasım itibarıyla katılım bankaları ile birlikte 9 banka yüzde 1'in altında faiz ve kar oranı ile işlem yapıyor. Katılım bankaları arasında KuveytTürk, diğer bankalar arasında ise İNG Türkiye en uygun koşulları sağlayan banka pozisyonunda. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank Garanti konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük kredi faizi ne kadar?

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank, Akbank Garanti konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük kredi faizi ne kadar?

MERKEZ BANKASI 3 AYDA 10 PUAN İNDİRİME GİTTİ

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal göreve gelir gelmez etkisini gösterdi. Eski Başkan Murat Çetinkaya faizlerin düşürülmesine yanaşmazken, sebebi döviz kurunu kontrol altında tutmak olarak gösteriyordu. Görevden alınan Çetinkaya'nın ardından koltuğa gelen Uysal ilk toplantıda 4,25 puan indirim kararı verdi.

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank, Akbank Garanti konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük kredi faizi ne kadar?

Bu kararın ardından yüzde 24 olan faiz uzun bir aranın ardından yüzde 20 bandının altına geriledi. Beklenen olmadı, dolar kuru sabit kaldı. Piyasalardaki düzelme ve hareketlenme kamu bankalarının 0,99 konut kredisi kampanyası ile giderek arttı. Merkez'in hamlesine temkinli bakan özel bankalar bir süre bekledi.

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank, Akbank Garanti konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük kredi faizi ne kadar?

Uysal yönetiminde ikinci kez toplanan Merkez Bankası faizi 3,25 puan daha gerileterek 16,50'ye çekti. Özel bankalar bu hamleye kayıtsız kalamayarak faizleri düşürmeye başladı. Kamu bankaları ile arasındaki makası kapatmaya başlayan özel bankalar ihtiyaç ve taşıt kredisinde de haöle yaptı.

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank, Akbank Garanti konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük kredi faizi ne kadar?

Uysal yönetiminde gerçekleşen üçüncü toplantıda da faiz indirimi sürdü. Piyasalara faizin düşürüleceği mesajı net şekilde verilirken, yatırımların artacağı uygun ortam sağlanmaya başlandı. Özellikle otomotiv ve emlak sektörü adeta patlama yaşadı. Uysal ve ekibi üçüncü toplantıda faizi yüzde 14'e düşürdüğünü açıkladı.