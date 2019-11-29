Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank, Akbank Garanti konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük kredi faizi ne kadar?

Merkez Bankası'nın politika faiz oranını 3 ayda 10 puan düşürmesiyle başlayan faiz indirim yarışı devam ediyor. Kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankaları faiz ve kar oranlarını 0,98'e kadar düşürmüş durumda. Faiz ve kar indirimlerinin ardından konut satışları patladı. Son çeyrekte ev stokları tükenirken, ipotekli konut satışlarında rekor kırıldı. Katılım bankaları ile birlikte 10 banka yüzde 1'in altında oranla kredi imkanı sunuyor. Birçok banka da 1,10'un altında oranlarla konut kredisi veriyor. Ayrıca ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları da sert şekilde geriledi. Yüzde 1'in altında faiz oranı ile ihtiyaç kredisi almak mümkün. Birçok vatandaş yüksek faiz oranı ile çektiği krediyi, daha düşük oranlarla bir başka bankaya taşıma işlemi başlatmış durumda. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar en uygun seçenekleri gün aşırı araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük kredi faizi ne kadar? İşte 29 Kasım kredi faiz oranları...