Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları
ABD Başkanı Trump'ın Çarşamba günü Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylaması sonrasında küresel piyasalardaki alıcılı seyrin bir miktar bozulduğu görülüyor. Hong Kong yasasının onaylanmasının ardından Çin, ABD'nin bu hamlesi karşılığında misillemede bulunacağını açıkladı. Küresel piyasalardaki zayıf risk algısının etkili olmaya devam ettiği görülüyor. Zayıf risk algısı ile birlikte 1450 seviyesinden kısmen da olsa toparlanan ons altın, dünü hafifi bir yükselişle tamamladı. Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1458,74 seviyesinden işlem görüyor. Ons altında Eylül ayının başından bu yana bir düşüş eğiliminin hâkim olduğu görülüyor. Altın fiyatlarının haftayı nasıl kapatacağı merak ediliyor. Peki, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 29.11.2019 09:31Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 09:37