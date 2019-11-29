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Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları

ABD Başkanı Trump'ın Çarşamba günü Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylaması sonrasında küresel piyasalardaki alıcılı seyrin bir miktar bozulduğu görülüyor. Hong Kong yasasının onaylanmasının ardından Çin, ABD'nin bu hamlesi karşılığında misillemede bulunacağını açıkladı. Küresel piyasalardaki zayıf risk algısının etkili olmaya devam ettiği görülüyor. Zayıf risk algısı ile birlikte 1450 seviyesinden kısmen da olsa toparlanan ons altın, dünü hafifi bir yükselişle tamamladı. Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1458,74 seviyesinden işlem görüyor. Ons altında Eylül ayının başından bu yana bir düşüş eğiliminin hâkim olduğu görülüyor. Altın fiyatlarının haftayı nasıl kapatacağı merak ediliyor. Peki, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 09:37
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Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları

Hafta boyunca Çin ve ABD tarafından gelen haberler ile birlikte ticaret iyimserliğinin arttığı gözlenmişti. Haftanın dördüncü işlem gününde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı yazılı açıklama ile Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını imzaladığını duyurmasından sonra Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD'nin kötü niyetli olduğu ve bu planının başarısızlığa mahkum olduğu vurgulamasıyla iyimserliğinin yerini tekrar gerginliğe bıraktığı gözlendi. Gün sonunda artan gerginlik ile birlikte Ons Altın'ın yükselerek 1458 doları gördü. Peki, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları...

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Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Ons altın için ABD ile Çin'deki gelişmeler yakından izleniyor. Oradaki iyimserlik altını beslemiyor. Diğer yandan Hong Kong ile ilgili Trump'ı onaylaması da piyasaları rahatsız ettiği için altın 1455$ seviyesinin üzerinde kalmaya çabalıyor. Şimdilik altının da temkinli seyrettiğini gözlemliyoruz.

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Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları

Bugün ABD piyasaları yarım gün açık olacak. Açıklanacak önemli bir veri olmadığı için olası haber akışlarına karşı temkinli olunmasında fayda var.

Ons altın için 1455$ destek olarak izleniyor. Bu desteğin altına zaman zaman geri çekilmeler görülse bile yine de çok güçlü olamadığını gözlemliyoruz. Buna karşın, altında yukarısı için 1462$ direnci takip ediliyor.

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Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İKİBUÇUK ALTIN FİYATI
4.320,86
4.389,09
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Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları

BEŞLİ ALTIN FİYATI
8.749,75
8.918,71
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