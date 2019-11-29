Hafta boyunca Çin ve ABD tarafından gelen haberler ile birlikte ticaret iyimserliğinin arttığı gözlenmişti. Haftanın dördüncü işlem gününde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı yazılı açıklama ile Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını imzaladığını duyurmasından sonra Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD'nin kötü niyetli olduğu ve bu planının başarısızlığa mahkum olduğu vurgulamasıyla iyimserliğinin yerini tekrar gerginliğe bıraktığı gözlendi. Gün sonunda artan gerginlik ile birlikte Ons Altın'ın yükselerek 1458 doları gördü. Peki, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları...