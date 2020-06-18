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Konut satışları koronavirüs dinlemedi! İşte en çok tercih edilen ilçeler
Yılın ilk 5 ayında konut satışlarının yüzde 4,9 azaldığı İstanbul'da, nüfusu 150 binden fazla olan 36 ilçenin 22'sinde satışlar düşerken, 14'ünde arttı. Salgın nedeniyle sokağa çıkma yasakları ve karantinanın da uygulandığı dönemi kapsayan yılın ilk 5 ayında konut satışları Ümraniye'de yüzde 28,66, Sultangazi'de yüzde 15,54 ve Beylikdüzü'nde yüzde 13,41 artış gösterdi. Konut satışlarının en fazla düştüğü ilçeler; yüzde 46,77 ile Zeytinburnu, yüzde 27,98 ile Şişli ve yüzde 25,16 ile Sarıyer oldu.
Giriş Tarihi: 18.06.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 11:26
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