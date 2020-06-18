Konut satışları koronavirüs dinlemedi! İşte en çok tercih edilen ilçeler

İstanbul genelinde konut satışları yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4,9 azalırken, 14 ilçede arttı. En yüksek artış yaşanan ilçeler yüzde 28,66 ile Ümraniye, yüzde 15,54 ile Sultangazi ve yüzde 13,41 ile Beylikdüzü oldu.

Coldwell Banker tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri baz alınarak hazırlanan "İstanbul'un Koronasavar İlçeleri" başlıklı araştırmaya göre, Türkiye'de mart ayının ortasından bu yana yoğun olarak hissedilen koronavirüs salgını gayrimenkulde de etkisini gösterdi.