İkramiyeler o tarihte verilecek! 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih merak ediliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken ödenmişti. İkinci ikramiyelerin ödeneceği tarihler de belli oldu. Kurban Bayramı tarihi ve bayram ikramiyeleri ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...