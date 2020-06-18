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İkramiyeler o tarihte verilecek! 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Kurban Bayramı ne zaman? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikinci ikramiye için geri sayım başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle yılın ilk ikramiyelerini erken alan emekliler, ikinci ikramiyelerin ödeneceği tarihi araştırmaya başladılar. Peki, 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 18.06.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 16:59
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İkramiyeler o tarihte verilecek! 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih merak ediliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken ödenmişti. İkinci ikramiyelerin ödeneceği tarihler de belli oldu. Kurban Bayramı tarihi ve bayram ikramiyeleri ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkramiyeler o tarihte verilecek! 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihlerine denk geliyor.

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İkramiyeler o tarihte verilecek! 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

2020'nin ilk bayram ikramiyesi koronavirüs pandemisi nedeniyle erken ödenmişti. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, bayram ikramiyesinin hangi tarihte ödeneceği merak edilmeye başlandı.

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İkramiyeler o tarihte verilecek! 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ödeme planında herhangi bir değişiklik olmazsa, ikinci bayram ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Emeklilere 100'er TL, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

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İkramiyeler o tarihte verilecek! 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.