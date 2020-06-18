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İkramiyeler o tarihte verilecek! 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Kurban Bayramı ne zaman? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikinci ikramiye için geri sayım başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle yılın ilk ikramiyelerini erken alan emekliler, ikinci ikramiyelerin ödeneceği tarihi araştırmaya başladılar. Peki, 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 18.06.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 16:59
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