Kampanya devam ediyor! 6 ay ödemesiz cip sahibi olabilirsiniz! İşte en ucuz SUV modelleri ve fiyatları

Hürriyet'in haberine göre, SUV segmentine olan ilgi de artmaya devam ediyor ve fiyatı 150 bin liraya kadar olan araçlara kredi çıkmaya başladı. 7 yaşından büyük olmayan ve azami olarak 150 bin lira kullanılabilecek olan araçlar da ilan sitelerinde yer alıyor. 6 ay geri ödemesi olmayan kredi ile araç almak büyük avantaj sağlıyor. Faiz oranı ise yüzde 0.82 oldu.

İşte fiyatları 150 bin lira olan SUV modeller: