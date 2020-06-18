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Kampanya devam ediyor! 6 ay ödemesiz cip sahibi olabilirsiniz! İşte en ucuz SUV modelleri ve fiyatları
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından tarihin en düşük faizli taşıt kredisi için başvurular devam ediyor. Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar kredi başvurularını şubelere giderek gerçekleştirebiliyorlar. 6 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisi ile cip sahibi olabilirsiniz. Kamu bankaları tarafından 150 bin liraya kadar taşıt kredisi veriliyor.
Giriş Tarihi: 18.06.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 10:35
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