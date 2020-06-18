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Kampanya devam ediyor! 6 ay ödemesiz cip sahibi olabilirsiniz! İşte en ucuz SUV modelleri ve fiyatları

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından tarihin en düşük faizli taşıt kredisi için başvurular devam ediyor. Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar kredi başvurularını şubelere giderek gerçekleştirebiliyorlar. 6 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisi ile cip sahibi olabilirsiniz. Kamu bankaları tarafından 150 bin liraya kadar taşıt kredisi veriliyor.

Giriş Tarihi: 18.06.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 10:35
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Kampanya devam ediyor! 6 ay ödemesiz cip sahibi olabilirsiniz! İşte en ucuz SUV modelleri ve fiyatları

Kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli taşı kredisi kampanyasına yoğun ilgi gösteriliyor. Koronavirüs salgını sonrası durma noktasına gelen ikinci el otomobil satışlarının hareketlenmesi için verilen taşıt kredisinde 6 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli 150 bin liraya kadar kredi kullanılabiliyor. SUV segmentinde otomobil almak isteyen vatandaşlar, taşıt kredisine uygun modelleri araştırmaya başladılar. İşte en ucuz SUV modelleri ve fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kampanya devam ediyor! 6 ay ödemesiz cip sahibi olabilirsiniz! İşte en ucuz SUV modelleri ve fiyatları

Hürriyet'in haberine göre, SUV segmentine olan ilgi de artmaya devam ediyor ve fiyatı 150 bin liraya kadar olan araçlara kredi çıkmaya başladı. 7 yaşından büyük olmayan ve azami olarak 150 bin lira kullanılabilecek olan araçlar da ilan sitelerinde yer alıyor. 6 ay geri ödemesi olmayan kredi ile araç almak büyük avantaj sağlıyor. Faiz oranı ise yüzde 0.82 oldu.

İşte fiyatları 150 bin lira olan SUV modeller:

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Kampanya devam ediyor! 6 ay ödemesiz cip sahibi olabilirsiniz! İşte en ucuz SUV modelleri ve fiyatları

Renault Captur

2016 model

150 bin lira

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Kampanya devam ediyor! 6 ay ödemesiz cip sahibi olabilirsiniz! İşte en ucuz SUV modelleri ve fiyatları

Opel Mokka

2014 model

150 bin lira

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Kampanya devam ediyor! 6 ay ödemesiz cip sahibi olabilirsiniz! İşte en ucuz SUV modelleri ve fiyatları

Chevrolet Captiva

2013 model

150 bin lira