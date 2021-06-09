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Haberler Galeri 0,70 faiz oranı: Sıfır araba alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! Honda, Renault, Dacia, Citroen...

0,70 faiz oranı: Sıfır araba alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! Honda, Renault, Dacia, Citroen...

Sıfır araç almak isteyenler için müjdeli haberler peş peşe geliyor. Haziran ayının gelmesiyle birlikte gözler sıfır araç kampanyalarına çevrildi. Bazı markalar fiyat listesini güncellerken, bazı markalar da indirim kampanyası yapmaya başladı. Haziran ayına özel kampanyalar dikkat çekiyor. Sıfır araç fiyatlarıyla ilgili son gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, bu ayki kampanyaları araştırıyor. Peki, sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? İşte 2021 Haziran ayı sıfır otomobil fiyatları...

Giriş Tarihi: 09.06.2021 17:30 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 17:30
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0,70 faiz oranı: Sıfır araba alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! Honda, Renault, Dacia, Citroen...

Otomobil firmalarından 0,70 faiz oranıyla sıfır araç alma kampanyası duyuruldu. Koronavirüs pandemisi otomotiv piyasasını da etkilemişti. İkinci el araba fiyatlarında görülen artış sonrası, vatandaşlar güncel kampanyaları sıkı takibe almaya başladı. 2021 Haziran ayına özel indirim yapma kararı alan beş otomobil markası güncel listeyi kamuoyu ile paylaştı. Bu aya özel Honda CR-V modeli için 100 bin TL kredi kullanımına 12 ay vadeli yüzde 0,70 faiz oranı imkanı sağlanıyor. İşte Haziran ayı sıfır otomobil fiyatları...

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0,70 faiz oranı: Sıfır araba alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! Honda, Renault, Dacia, Citroen...

DACİA'DAN HAZİRAN AYINA ÖZEL KAMPANYA

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Duster Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull, Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg ve Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonlarında 60 bin TL krediye 24 ay vade ve yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuluyor.

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0,70 faiz oranı: Sıfır araba alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! Honda, Renault, Dacia, Citroen...

Haziran ayı boyunca Duster Eco-G 100 bg 4x2 LPG versiyonu 193 bin 400 TL'den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşturuluyor. Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 149 bin 400 TL'den satışa sunuluyor.

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0,70 faiz oranı: Sıfır araba alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! Honda, Renault, Dacia, Citroen...

Yeni Sandero'nun Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 156 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödeme ile sahip olunabiliyor. Öte yandan, sınırlı sayıdaki 2021 model Duster ve Yeni Sandero modelleri için perakende satın alımda 3 bin TL takas indirimi uygulanıyor.

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0,70 faiz oranı: Sıfır araba alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! Honda, Renault, Dacia, Citroen...

Dacia'nın tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanlarına Dacia Finans'tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor. Ayrıca, aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.