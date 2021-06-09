0,70 faiz oranı: Sıfır araba alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! Honda, Renault, Dacia, Citroen...

Sıfır araç almak isteyenler için müjdeli haberler peş peşe geliyor. Haziran ayının gelmesiyle birlikte gözler sıfır araç kampanyalarına çevrildi. Bazı markalar fiyat listesini güncellerken, bazı markalar da indirim kampanyası yapmaya başladı. Haziran ayına özel kampanyalar dikkat çekiyor. Sıfır araç fiyatlarıyla ilgili son gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, bu ayki kampanyaları araştırıyor. Peki, sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? İşte 2021 Haziran ayı sıfır otomobil fiyatları...

Giriş Tarihi: 09.06.2021 17:30 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 17:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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