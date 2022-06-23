23 Haziran 2022, Perşembe
Konut kredisinde son dakika fırsatı! Sınır değişti, yeni oranlar duyuruldu! 500.000, 600.000, 800.000 TL arasında bulunanlar için...
Konut kredileri için son dakika açıklaması geldi. Ev sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren oranlar değişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerine ilişkin yeni karar aldı. Karara göre, 1. ve 2. el konutlar için konut kredilerinde kredi değer oranı farklılaştı. Değeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı olmayacak. 2 ile 5 milyon TL arası konutlarda, yüzde 70, 2 milyon TL'nin altındaki konutlar için ise yüzde 90'a kadar kredi kullanılacak. Konut kredileri hakkında gelen açıklama için detayları haberimizde derledik. İşte BDDK tarafından gelen açıklamanın detayları...
Giriş Tarihi: 23.06.2022 21:21 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 21:21
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