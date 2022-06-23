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Haberler Galeri Konut kredisinde son dakika fırsatı! Sınır değişti, yeni oranlar duyuruldu! 500.000, 600.000, 800.000 TL arasında bulunanlar için...

Konut kredisinde son dakika fırsatı! Sınır değişti, yeni oranlar duyuruldu! 500.000, 600.000, 800.000 TL arasında bulunanlar için...

Konut kredileri için son dakika açıklaması geldi. Ev sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren oranlar değişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerine ilişkin yeni karar aldı. Karara göre, 1. ve 2. el konutlar için konut kredilerinde kredi değer oranı farklılaştı. Değeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı olmayacak. 2 ile 5 milyon TL arası konutlarda, yüzde 70, 2 milyon TL'nin altındaki konutlar için ise yüzde 90'a kadar kredi kullanılacak. Konut kredileri hakkında gelen açıklama için detayları haberimizde derledik. İşte BDDK tarafından gelen açıklamanın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2022 21:21 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 21:21
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Konut kredisinde son dakika fırsatı! Sınır değişti, yeni oranlar duyuruldu! 500.000, 600.000, 800.000 TL arasında bulunanlar için...

Konut kredisinde son dakika fırsatı. Sınır değişti, yeni oranlar duyuruldu. Konut kredileri için ev alacakları yakından ilgilendiren açıklama Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklandı. Gelen açıklamaya göre," 2 milyon TL'nin altındaki konutlar için yüzde 90'a varan kredi kullanılabilecek. Değeri 2 milyon TL- 5 milyon TL arasındaki konutlar için yüzde 70 oranında kredi kullanılabilecek." denildi. Konut kredisi için açıklamanın detaylarını haberimizde derledik. İşte, konut kredisi için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Konut kredisinde son dakika fırsatı! Sınır değişti, yeni oranlar duyuruldu! 500.000, 600.000, 800.000 TL arasında bulunanlar için...

BDDK, 9 Haziran'da açıkladığı Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirleri kapsamda konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı farklılaştırdı. Alınan kararla birlikte 1. el ve 2. el konutlar için de konut kredilerinde kredi değer oranı da tutar bazlı farklılaştı.

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Konut kredisinde son dakika fırsatı! Sınır değişti, yeni oranlar duyuruldu! 500.000, 600.000, 800.000 TL arasında bulunanlar için...

Buna göre, enerji sınıfı A olan 1. el konutlar için kredi değer oranı; konut değeri 2 milyon TL'nin altında olan konutlar için yüzde 90, konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70, konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 3,5 milyon TL olarak belirlendi.

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Konut kredisinde son dakika fırsatı! Sınır değişti, yeni oranlar duyuruldu! 500.000, 600.000, 800.000 TL arasında bulunanlar için...

Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmuyor.

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Konut kredisinde son dakika fırsatı! Sınır değişti, yeni oranlar duyuruldu! 500.000, 600.000, 800.000 TL arasında bulunanlar için...

Enerji sınıfı A olan 2. el konutlar için kredi değer oranı; konut değeri 500 bin TL'nin altında olan konutlar için yüzde 90, konut değeri 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70, konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 50, konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 2,5 milyon TL oldu.