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Konut kredisinde 0.79 fırsatı! En uygun kredi hangi bankada? Bankaların konut kredisi faiz oranları!

Yeni yıl itibariyle konut kredisi için 0.79 faiz müjdesi geldi. En uygun kredi hangi bankada? Bankaların konut kredisi faiz oranları kredi almak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Gayrimenkulde yaşanan hareketlilik yeni yılda da sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sıfır konut için 0.79 faiz müjdesi vermişti. Kamu bankaları kampanya için hazırlıklarını yaparken ilk hamle Vakıfbank'tan geldi. Ziraat Bankası ve Halkbank da 0.99 faiz oranlarıyla sıfır konut için uygun ödeme kampanyaları sunuyor. İşte, tüm bankaların konut kredisi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 05.01.2020 23:48 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 23:51
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Konut kredisinde 0.79 fırsatı! En uygun kredi hangi bankada? Bankaların konut kredisi faiz oranları!

Sıfır konutta faiz indirimi müjdesi! Sıfır konut almak isteyen ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konut kredisi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. Peki, en uygun kredi hangi bankada? Kamu bankaları tarafından yapılan 0.79 faiz oranı kampanyası büyük ilgi görüyor. Müjdeli haberi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vermiş, 0.79 konut kredisi faiz kampanyalarının 1 Ocak itibariyle başlayacağını duyurmuştu. İlk kampanya Vakıfbank'tan geldi. Vakıfbank 0.79 faizli konut kredisi başvuruları, Vakıfbank şubelerine yapılacak. Yaşadığınız il sınırları içerisinde yer alan herhangi bir Vakıfbank şubesi aracılığı ile 0.79 faizli konut kredisine başvuruda bulunabileceksiniz. Peki en uygun kredi hangi bankada? İşte tüm bankaların konut kredisi faiz oranları!

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Konut kredisinde 0.79 fırsatı! En uygun kredi hangi bankada? Bankaların konut kredisi faiz oranları!

0.79 KAMPANYASI SIFIR KONUT İÇİN GEÇERLİ!

0,79 faiz oranı, konut üreticisi müteahhit veya yüklenici firma tarafından ilk kez satışa çıkarılan sıfır konutlar için geçerli olacak.

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Konut kredisinde 0.79 fırsatı! En uygun kredi hangi bankada? Bankaların konut kredisi faiz oranları!

Kredilerin vadesi 180 aya çıkacak. Kamu bankaların eşit taksitli, eşit ana paralı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif ödeme planları da sunacağı tahmin ediliyor.

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Konut kredisinde 0.79 fırsatı! En uygun kredi hangi bankada? Bankaların konut kredisi faiz oranları!

VAKIFBANK KAMPANYASININ DETAYLARI!

Vakıfbank'tan 0.79 faizle konut kredisi kullanacak olan kişiler, 180 aya kadar vade fırsatından yaralanabilecek. 0.79 konut kredisi faiz oranı, 3 – 180 ay vadeli konut kredileri için geçerli!

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Konut kredisinde 0.79 fırsatı! En uygun kredi hangi bankada? Bankaların konut kredisi faiz oranları!

Vakıfbank 0.79 faizli konut kredisi başvuruları, Vakıfbank şubelerine yapılacak. Yaşadığınız il sınırları içerisinde yer alan herhangi bir Vakıfbank şubesi aracılığı ile 0.79 faizli konut kredisine başvuruda bulunabilirsiniz.