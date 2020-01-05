Konut kredisinde 0.79 fırsatı! En uygun kredi hangi bankada? Bankaların konut kredisi faiz oranları!

Sıfır konutta faiz indirimi müjdesi! Sıfır konut almak isteyen ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konut kredisi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. Peki, en uygun kredi hangi bankada? Kamu bankaları tarafından yapılan 0.79 faiz oranı kampanyası büyük ilgi görüyor. Müjdeli haberi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vermiş, 0.79 konut kredisi faiz kampanyalarının 1 Ocak itibariyle başlayacağını duyurmuştu. İlk kampanya Vakıfbank'tan geldi. Vakıfbank 0.79 faizli konut kredisi başvuruları, Vakıfbank şubelerine yapılacak. Yaşadığınız il sınırları içerisinde yer alan herhangi bir Vakıfbank şubesi aracılığı ile 0.79 faizli konut kredisine başvuruda bulunabileceksiniz. Peki en uygun kredi hangi bankada? İşte tüm bankaların konut kredisi faiz oranları!