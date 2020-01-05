Konut kredisinde 0.79 fırsatı! En uygun kredi hangi bankada? Bankaların konut kredisi faiz oranları!
Yeni yıl itibariyle konut kredisi için 0.79 faiz müjdesi geldi. En uygun kredi hangi bankada? Bankaların konut kredisi faiz oranları kredi almak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Gayrimenkulde yaşanan hareketlilik yeni yılda da sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sıfır konut için 0.79 faiz müjdesi vermişti. Kamu bankaları kampanya için hazırlıklarını yaparken ilk hamle Vakıfbank'tan geldi. Ziraat Bankası ve Halkbank da 0.99 faiz oranlarıyla sıfır konut için uygun ödeme kampanyaları sunuyor. İşte, tüm bankaların konut kredisi faiz oranları…
Giriş Tarihi: 05.01.2020 23:48Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 23:51