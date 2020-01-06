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Altın fiyatları rekor kırdı! Gram altın 300 TL'yi aştı! Çeyrek altın ve tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları rekor kırdı. ABD'nin İran Devrim Muhafızları Generali Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Ortadoğu ve Basra Körfezi'nde ortalık karıştı. İran'dan art arda intikam sözleri gelirken, nükleer anlaşma feshedildi. Bölge ülkeleri sulh çağrısı yapsa da, İran'ın buna yanaşmaya pek niyeti yok. Bu gerginlik altın fiyatlarını tavan yaptırdı. Yaşanan gerilim sonrası altın fiyatlarında durdurulamaz bir yükseliş hakim. Spot gram altın fiyatı 300 TL'yi aşarken, ons altın fiyatı da 1570 doları aştı. Uzmanlar fiyatların yukarı gideceğini öngörüyor. Altına yatırım çağrısında bulunuyor. Peki, çeyrek altın ve tam altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 09:49
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Altın fiyatları rekor kırdı! Gram altın 300 TL'yi aştı! Çeyrek altın ve tam altın ne kadar oldu?

Gram altın 300 TL'yi aştı. Altın fiyatları, İran - ABD gerilimi sonrası tavan yaptı. Bölgede tansiyonun yükselmesi ve daha da artacağına dair öngörüler altına yönelimi arttırdı. Altın rezervlerinin hızla tükenmesi ile fiyatlar yukarı yönlü harekete geçti. Ons altın gerilim öncesi 1500 dolar seviyesindeyken, bugün itibarıyla 1472 dolar seviyesinde. Yatırımcılar gelişmeleri izlerken, uzmanlar artışın süreceğini ifade ediyor. Peki, çeyrek altın ve tam altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

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Altın fiyatları rekor kırdı! Gram altın 300 TL'yi aştı! Çeyrek altın ve tam altın ne kadar oldu?

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Jeopolitik riskler altının yükselişine neden olmaya devam ediyor. Altın yeni haftaya 1570$ seviyesinin üzerinde başladı. En yüksek ise 1582$ seviyesini test etti. ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesi bir süre daha altının kendisini beslemesine neden olabilir.

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Altın fiyatları rekor kırdı! Gram altın 300 TL'yi aştı! Çeyrek altın ve tam altın ne kadar oldu?

Dolayısıyla bundan sonraki süreçte gelecek açıklamalar ve iki ülke arasındaki tansiyon fiyatlamalar üzerinde oldukça kritik. Bugün için ABD'den açıklanacak veriler var ancak haber akışlarının ön planda olduğunun altını çizebiliriz. Verilerin etkisi sınırlı kalabilir.

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Altın fiyatları rekor kırdı! Gram altın 300 TL'yi aştı! Çeyrek altın ve tam altın ne kadar oldu?

Teknik Analiz: Ons altın için bugün aşmakta zorlandığı 1582$ seviyesi direnç noktası olarak takip ediliyor. Bu direnç noktasının üzerine doğru yerleşmesi altının 1590$ ve üzerine doğru tepki vermesine neden olabilir.

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Altın fiyatları rekor kırdı! Gram altın 300 TL'yi aştı! Çeyrek altın ve tam altın ne kadar oldu?

Dolayısıyla bu direnci yakından izliyoruz. Belli dirençlerde yorulabilir ve yerini kar satışlarına bırakabilir. Bu durumda 1565$ ve 1562$ en yakın destekler olarak izlenebilir. Kısa vadede tansiyon dinmedikçe altında kalıcı bir düşüşten bahsetmek zor olabilir.