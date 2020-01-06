Altın fiyatları rekor kırdı! Gram altın 300 TL'yi aştı! Çeyrek altın ve tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları rekor kırdı. ABD'nin İran Devrim Muhafızları Generali Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Ortadoğu ve Basra Körfezi'nde ortalık karıştı. İran'dan art arda intikam sözleri gelirken, nükleer anlaşma feshedildi. Bölge ülkeleri sulh çağrısı yapsa da, İran'ın buna yanaşmaya pek niyeti yok. Bu gerginlik altın fiyatlarını tavan yaptırdı. Yaşanan gerilim sonrası altın fiyatlarında durdurulamaz bir yükseliş hakim. Spot gram altın fiyatı 300 TL'yi aşarken, ons altın fiyatı da 1570 doları aştı. Uzmanlar fiyatların yukarı gideceğini öngörüyor. Altına yatırım çağrısında bulunuyor. Peki, çeyrek altın ve tam altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 09:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





